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764 yıllık Çifte Minareli Medrese'de çevre düzenlemesi

Erzurum'da, Anadolu'daki en önemli Selçuklu eserlerinden olan ve bir süre önce restorasyonu tamamlanan 764 yıllık Çifte Minareli Medrese'de çevre düzenlemesi yapılıyor.

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764 yıllık Çifte Minareli Medresede çevre düzenlemesi

Erzurum'da tarihi Çifte Minareli Medrese'de, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı ihaleyle çevre düzenlemesine başlanıldı.

Çifte Minareli Medrese'de, çevre aydınlatmasının yanı sıra söz konusu alana süs havuzları, oturma ve rekreasyon alanlarıyla yeşil alan ve sert zemin (taş döşeme) imalatları yapılacak.

Restorasyonu tamamlandı

Erzurum Vakıflar Bölge Müdür Vekili İsmet Çalık, Erzurum ve bölgenin en önemli vakıf eserlerinden olan Çifte Minareli Medrese'nin restorasyonunun yakın zamanda tamamlandığı söyledi.

İsmet Çalık, tarihi medresenin Vakıf Eserleri Müzesi olarak kullanılması adına tefrişat ve düzenlemeyle çevre aydınlatma çalışmalarının proje hazırlıklarıyla sürdürüldüğünü belirtti.

"Eserin doğu ve kuzey kısmındaki Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait alanın çevre düzenlemesinin yapılması da zorunluluk arz etmiştir. Koruma Kurulu tarafından onaylı çevre düzenlemesi projesinin gerçekleştirilmesi adına söz konusu alan Büyükşehir Belediyesince Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 25 yıl süreyle tahsis edilmiştir." 

"3,5 milyon harcama yapılması planlanıyor"

İsmet Çalık, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ivedilikle çalışmalara başlayıp çevre düzenlemesi işini ihale ettiklerini vurguladı.

"Esere yakışır şekilde düzenlemenin yapılacağı alanda, süs havuzları, oturma ve rekreasyon alanları, yeşil alan ve sert zemin (taş döşeme) imalatları gerçekleştirilecek."

Söz konusu alanda oturma gruplarının üzerindeki kameriyelerden başka herhangi bir yapı oluşturulmayacağını söyleyen Çalık, şunları anlattı:

"İş programı çerçevesinde öncelikle yapılacak alanların kullanıma açılmasıyla ilgili planlama mevcuttur. İvedilikle imalatların tamamlanarak alanın Medresenin siluetini de gösterir şekilde hizmete alınması ve söz konusu işler için yaklaşık 3,5 milyon harcama yapılması planlanmaktadır." 

Çalık, bu süreçte Medrese binasının ziyarete açık olduğunu, çevre düzenlemesi tamamlandıktan sonra esere ve kente yakışır bir alanın gün yüzüne çıkacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: tarih, selçuklu, kültür sanat, erzurum, çifte minareli medrese
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