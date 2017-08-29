  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 74. Venedik Film Festivali bugün başlıyor

74. Venedik Film Festivali bugün başlıyor

Festival, ABD yapımı "Downsizing" filmiyle açılışı yapacak. Türk yönetmen Emre Yeksan'ın “Körfez” filmi de "Geleceğin Aslanı Ödülü" için yarışacak.

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74. Venedik Film Festivali bugün başlıyor

İtalya’da bu yıl 74’üncüsü düzenlenecek Venedik Film Festivali, bugünkü açılış töreni ve film gösterimiyle başlayacak.

Venedik kentinin Lido Yarımadası'nın ev sahipliği yaptığı festival, her yıl Ağustos ayının sonu ve Eylül ayının ilk haftasında düzenleniyor.

Dünyanın en eski sinema festivalinin açılışı, komedi-dram türündeki Amerikan yapımı “Downsizing” filminin gösterimiyle başlayacak. Amerikalı Alexander Payne'nin yönettiği ve senaryosunu Jim Taylor ile yazdığı film, dünyada artan nüfusa karşılık çözüm kapsamında insan boyunun küçültülmesini ele alıyor. Filmin, başrollerini Matt Damon, Christoph Waltz ve Kristen Wiig gibi isimler paylaşıyor.

74. Venedik Film Festivali’nde "Downsizing"in yanı sıra toplam 21 film, büyük ödül için yarışacak. Ai Weiwei'nin yönettiği "Human Flow", Darren Aronofsky'nin "Mother", George Clooney'nin "Suburbicon", Guillermo del Toro'nun "The Shape of Water", Ziad Doueiri'nin "L'insulte", Robert Guediguian'ın "La Villa", Andrew Haigh'ın "Lean on Pete", Abdellatif Kechiche'ın "Mektoub, My Love: canto uno", Koreeda Hirokazu'nun "Sandome No Satsujin", Xavier Legrand'ın "Jusqu'à la gard", Manetti Bros'un "Amore e Malavita", Samuel Maoz'un "Foxtrot", Martin McDonagh'ın “Three Billboarda outside Ebbing, Missouri", Andrea Pallaoro'nun "Hannah", Vivian Qu'nun "Jia Nian Hua", Sebastiano Riso'nun "Una Famiglia", Paul Schrader'ın "First reformed", Warwick Thornthon'un "Sweet Country", Paolo Virzì'nin "The Leisure Seeker" ve Frederick Wiseman'ın "Ex Libris - The New York Public Library" filmi, “Altın Aslan” için yarışacak eserler arasında yer alıyor.

Festivalde, jürinin başkanlığını Altın Küre ve BAFTA ödüllü 59 yaşındaki Amerikalı aktris Annette Bening yapacak.

Türk yönetmen Emre Yeksan'ın filmi de yarışacak

Bu arada, festivalin "Geleceğin Aslanı Ödülü" dalında Türk yönetmen Emre Yeksan'ın ilk uzun metraj filmi, Türk-Alman-Yunan ortak yapımı "Körfez" filmi de gösterilecek. Film, 30'lu yaşlarda eşinden yeni ayrılan Selim'in İzmir'e döndüğünde karşılaştığı yeni hayatı anlatıyor.

Venedik'te dünya prömiyerini de yapacak film, aynı zamanda festivalin Uluslararası Film Eleştirmenleri Haftası'nda da değerlendirilecek.

74. Venedik Film Festivali, 9 Eylül'deki kapanış töreni, büyük ödül "Altın Aslan" ve diğer ödüllerin sahiplerini bulmasıyla sona erecek.

Festivalde geçen yıl, “Altın Aslan”ı Filipinli yönetmen Lav Diaz’ın "The Woman Who Left" isimli filmi kazanırken, Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Reha Erdem’in çektiği "Koca Dünya (Big Big World)" , Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştü. AA

Etiketler: venedik film festivali, İtalya
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