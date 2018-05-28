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7 Cüceler'in "Neşeli"si yaşamını yitirdi

Türk filmlerinin unutulmazları arasında yer alan Pamuk Prenses ve 7 Cüceler filminde "Neşeli" karakterini canlandıran Tayyar Yıldız hayatını kaybetti.

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7 Cücelerin &quot;Neşeli&quot;si yaşamını yitirdi

Bir süre önce kalp rahatsızlığından dolayı Ankara'da tedavi altına alınan oyuncu Tayyar Yıldız'ın cenazesi memleketi Karaman'a götürüldü.

Yıldız, merkeze bağlı Boyalı Köyü'nde kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Tayyar Yıldız kimdir?

Yıldız, 1 Ocak 1957 yılında Karaman'ın Boyalı Köyü'nde dünyaya geldi. 13 yaşındayken Tercuman Gazetesi'nin açtığı bir ilana başvurarak İstanbul'a gitti. Yapılan seçmelerde beğenilince Pamuk Prenses ve 7 Cüceler filminde "Neşeli" karakterini canlandırdı.

Ailesinin ısrarı üzerine sinema hayatına nokta koyan Yıldız, Türkiye İş Bankası'nda çalışmaya başladı ve oradan emekli oldu. Tayyar Yıldız, 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA

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