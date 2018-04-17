7 bin parça metalden 'Venüs' adlı eserini hazırladı

Cem Özkan 25 yaşında.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde okuyor.

Geçen yıl 7 bin parçayla yaptığı Merkür'den sonra 5 bin hurda parçadan "Venüs" ismini verdiği ikinci büyük eserini ortaya çıkardı.

Eskişehir'de bir atölyede hurda malzemelerden metal heykeller yapan ve eserlerini sosyal medya aracılığıyla paylaşan Özkan, birçok sanatseverin ilgisini çekmeyi başardı.

Özkan, 5 bin hurda demirden, doğanın enerjisini ve hareketini göstermek için iş makinelerinde bulunan bar basınç borularını da kullandığı "Venüs" isimli atını oluşturdu.

Merkür ve Venüs'le birlikte "boğa, astronot, el, savaşçı, gemi" gibi birbirinden farklı, görkemli metal heykellerini ilk kez bir arada 15-18 Mart'ta Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Sarayı'nda izlenime sunan Özkan'ın eserleri yoğun ilgi görüyor.

"İnsanlar metalin gücünü hissediyor"

Genç heykel sanatçısı Özkan, doğanın gücünü yansıtmak için bir materyal aramaya başladığını söyledi. Özkan şöyle konuştu:

"Gecemi gündüzümü metal üzerine harcadım. Metal bir malzemeyi gördüğümde neyi nerede kullanacağım zihnimde hemen canlanıyor. Küçük notlar alıyorum. Bir tasarım yapmıyorum çünkü tasarımın beni kısıtladığına inanıyorum. Kafamda parçaları bir yere koyduğumda hemen gelip işe başlıyorum. Ne kadar fikir sahibi olduğumu görmek için ilk metal atım Merkür'ü yaptım. Üzerinde çalıştığım her eser bana yeni bilgiler öğretiyor. Yanımda bir eğitici olmamasına rağmen yaptığım büyük işler bana önemli katkı sağlıyor. Daha sonra tasarladığım Venüs'te, Merkür'ü yaptığım parçaların yanı sıra iş makinelerinde bulunan bar basınç borularını kullandım. Bu borularda eserlerimde hareketi daha iyi göstermeyi planladım."

Özkan, hiçbir metal malzemeyi atmaya kıyamıyor. Ayrıca, Merkür adlı eserinin Venüs'e ilham olduğunu söylüyor:

"Bunları kullanarak ortaya bir iş çıkarttığımda etraf adeta tertemiz oluyor. Bu da bir heykel yaparken çok fazla malzeme kullandığım anlamına geliyor."

Kaynak: AA