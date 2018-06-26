650 yıllık Manisa Ulu Cami'yi kurtarma restorasyonu

İbadete kapatılan Manisa Ulu Cami, yaklaşık 3 yıl sürmesi beklenen restorasyon çalışmaları için ihaleyi alan firmaya teslim edildi.

"Bursa Ulu Cami ile birçok mimari benzerlik var"

Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Fethi Koç, caminin Saruhan Bey'in torunu İshak Çelebi tarafından 1366 yılında Mimar Emet Bin Osman'a yaptırıldığını söyledi.

Fethi Koç, Manisa Ulu Cami'nin, Bursa Ulu Cami ile birçok mimari benzerlikleri bulunan çok önemli bir eser olduğunu belirtti.

Osmanlı döneminde külliye olarak kullanılıyordu

Fethi Koç, Osmanlı döneminde külliye olarak kullanılan caminin Manisa'da önemli hafızların yetiştirildiği bir medrese olduğunu anlattı.

"Caminin hemen yanında İshak Çelebi'nin türbesi ve onun hemen yanında da medresesi olan bir külliye şeklindedir. Sağ tarafında hamamı var. İmarethanesi de var ancak o günümüze kadar gelememiştir."

"Eser aslına uygun şekilde uzun süre milletimize hizmet edecek"

Fethi Koç, caminin Bursa Ulu Cami'nin minberiyle aynı özelliği taşıdığına dikkat çekti.

"Bu tür eserlerin taşı toprağı her şeyi kıymetlidir. En son 1970'li yıllarda restorasyondan geçirilmiş. Şu anda çeşitli yerdeler çatlamalar var. İzinsiz birkaç uygulamadan dolayı eser orijinalliğini yitirmiş. Cami içerisindeki daha önce izinsiz olan uygulamalar var. Bu uygulamaların tamamı kaldırılacak. Cami minber, mihrap ve minaresine kadar tamamen yenilenecek. Eserdeki restorasyon çalışması, öncesi ve sonrası fotoğraflanıyor. Eser aslına uygun şekilde uzun süre milletimize hizmet edecek."

Restorasyon işlemleri 3 yıl sürecek

Koç, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açtığı restorasyon ihalesini kazanan firmaya caminin teslim edildiği bilgisini verdi.

"Yer teslimi ile yaklaşık 3 yıl gibi bir süre içerisinde özgün hali ile en güzel şekilde Manisa halkına ve Manisa dışından gelen ziyaretçilere açmak için gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Çalışmalar ve ayrıca ön görülemeyen konularda bir şey çıktığı zaman İzmir'deki ekibimizin desteği ile onarımı gerçekleştireceğiz."

Fethi Koç, hizmet bölgeleri İzmir ve Manisa'da 40'ın üzerinde tarihi eserin restorasyonuyla yaklaşık 50 eserin proje çalışmasının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA