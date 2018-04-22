65 yıllık akordeon ustası mesleğini bırakmıyor

91 yaşındaki akordeon ustası Dragutin Miljkovic, Sırbistan'ın güneyindeki Nis şehrinde yaşıyor. Maharetleri ve sağlığıyla gençlere meydan okuyor.

Miljkovic, 65 yıldır Balkan müziğinin vazgeçilmez enstrümanlarından akordeonları onarıyor.

İlerleyen yaşına rağmen atölyesine getirilen bozuk akordeonları en ince detayına kadar tamir etmeyi sürdürüyor.

Miljkovic, ilk akordeonunu 14 yaşındayken babasının hediye ettiğini ve her şeyin o gün başladığını söyledi.

"Çalmaya başladığımda kimi zaman tuşları düşer, ben de onu yapıştırmanın çarelerini aramak zorunda kalırdım. Biraz fazla gerince körüğü yırtılır, bu sefer de yırtılan körüğü yamamak için kürkçü dükkanlarına gidip deri parçaları satın alırdım."

Yaşlı usta, civarda akordeon ustası bulamayınca enstrümanını kendi tamir etmeyi öğrendiğini anlatıyor.

"Bu benim için bir ilham kaynağı oldu. Akordeon çalmanın yanı sıra tamiriyle de uğraşmaya başladım."

"İşimi seviyorum"

Miljkovic, yaptığı iş sayesinde kendini genç ve dinç hissediyor.

"65 yıldır bu işle uğraşıyorum. 91 yaşındayım ve hala gözlüksüz çalışıyorum. İyi görüyorum. Ellerimde hiç titreme hissetmedim. Bunamaya da başlamadım. Bunlar 91 yaşındaki biri için gençlere meydan okuyan özellikler."

Miljkovic, 5 bine yakın parçası olan akordeon hakkında her gün yeni bir şeyler öğreniyor. Dinçliğini ise akordeona karşı duyduğu aşkla açıklıyor.

"İşimi seviyorum. Bir zamanlar bu enstrümanı çalardım, şimdi ise tamir ediyorum. İnsanlar beni sevip sayıyor."

Balkan ülkelerinin yanı sıra ABD, Kanada, Avustralya, İsveç, İsviçre, Almanya ve Avusturya gibi ülkelerden insanlar da bozuk akordeonları için Miljkovic'e ulaşıyor.

Miljkovic'in tamir ettiği en pahalı akordeonlar klasik müzik için kullanılan 20 bin euro'luk olanlar.

Akordeon ustası, 1964 yılında Guerrini'nin piyasada aranan akordeonlarından birinin yapımında yer almaktan gurur duyduğunu söyledi.

Miljkovic'in koleksiyonunda yaklaşık 150 yıllık bir akordeon da var.

Kaynak: AA