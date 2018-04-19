6. İstanbul Uluslararası Uçurtma Festivali 21 Nisan'da başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 6'ncısını düzenlediği İstanbul Uluslararası Uçurtma Festivali ile dünyanın farklı ülkelerinden uçurtmacıları bir araya getirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ve İstanbul Uçurtmacılar Derneği'nin iş birliği ile gerçekleştirilen festival, 21-22 Nisan'da 10 ülkeden 20'yi aşkın profesyonel uçurtmacıyı İstanbul'da buluşturacak.

Maltepe Sahili'nde düzenlenecek festivalde, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Kolombiya, Kamboçya, Endonezya, Zambiya, Avustralya, Polonya, İtalya ve Malezya’dan gelen uçurtmacılar, uçurtma gösterileri yapacak.

Atölyelerde uçurtma yapımı öğretilecek

Festivalde, İstanbul Uçurtmacılar Derneği'nin Türk Uçurtma Takımı, Türkiye'nin en büyük uçurtması olan 60 metrekarelik dev Türk Bayrağı uçurtmasıyla gösteri yapacak ve gökyüzünden şeker, çikolata, oyuncak yağdıracak. Festivalde, ayrıca festival logolu binlerce hediye uçurtma dağıtımı da yapılacak.

Uçurtma atölyelerinde uçurtma yapım ve uçuş teknikleri öğretilecek festivalde, jonglörden kuklaya, illüzyondan palyaçoya kadar pek çok gösteri sahnelenecek.

İki gün sürecek festival, profesyonel uçurtmacıların çeşitli kriterlerde değerlendirileceği yarışmalara sahne olacak. Uluslar arası uçurtmacılar için düzenlenecek yarışmada, en güzel,en iyi performans, en büyük ve minyatür uçurtma kriterlerinde değerlendirmeler yapılacak.

Türk uçurtmacılar için düzenlenen yarışmada, en yükseğe çıkan, en güzel ve en ilginç uçurtma kriterleri değerlendirilecek.

Kaynak: AA