54. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne doğru

Antalya'da bu yıl 54'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası Antalya Film Festivali"nin resmi seçkisinde 13 kurgusal ve belgesel uzun metraj filme yer verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivalde katılımcılar, dünya sinemasının ustalarının bugünün meselelerini kendilerine özgü sinematik yaklaşımlarla ele aldığı dramlar, komediler ve yaratıcı belgeselleri izleme şansı bulacak.

Artistik direktörlüğünü Mike Downey'in gerçekleştirdiği, 21-27 Ekim'de düzenlenecek festivalin resmi seçkisinde 13 kurgusal ve belgesel uzun metraj film yer alacak. İki film dünya prömiyerini Antalya'da yapacak.

Yarışmaya katılan 10 film ise önemli ödüller için rekabet edecek. Festivalin yarışma bölümündeki filmler, küresel göçmen krizini, adaletsizliği, gençlik aşkını ve yaratıcılığı konu alacak.

Seçkide kadınların yönettiği 6 uzun metraj film yer alacak.

Seçkideki filmler

Seçkinin resmi açılışı, Aida Begic'in "Never Leave Me" filmiyle yapılacak.

Seçkide, Meksikalı yönetmen Michel Franco'nun "April's Daughter", Fransız Michel Haznavicius'un "Redoutable", Andaç Haznedaroğlu'nun "Misafir", İranlı Mohammad Rasoulof'un "A Man of Integrity", Amerikalı Sean Baker'ın "The Florida Project", Çinli Ai Wei Wei'nin "Human Flow", Çinli Vivian Qu'nun "Angels Wear White", Naomi Kawaski'nin "Radiance", Ana Urushadze'nin "Scary Mother" ve Ender Özkahraman'ın "Zor Bir Karar" filmleri yer alacak.

Finlandiyalı yönetmen Aki Kaurismaki'nin 2017 Berlin Film Festivali'nde "Gümüş Ayı" ödülünü alan, göçmen krizine gezgin satıcı ve restoran işletmecisinin gözünden kendine özgü bakış getiren komedi-drama filmi "The Other Side of Hope" ise festivalde yarışma dışı gösterilecek.

Festival, Dorota Kobiela ve Huch Welchman'ın, Hollandalı post-empresyonist ressam Vincent van Gogh'un hayatını ve gizemli ölümünü konu alan animasyon filmi "Loving Vincent" ile kapanacak.

Ödüller

Tüm yarışma filmleri, en iyi film 50 bin, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu 25'er bin, Behlül Dal Ödülü, Jüri Özel Ödülü ve Dr. Avni Tolunay Ödülü (İzleyici Ödülü) 10'ar bin avro olmak üzere toplamda 7 ödül için yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mike Downey, küresel göçmen krizi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bugünün en önemli sorunlarından ikisini teşkil ettiğini belirtti.

Festivalin yeni kuşak sinemacılar için bir kuluçka merkezi olarak işlev görmeyi amaçladığını vurgulayan Downey, şunları kaydetti:

"Bu amaçla festival, Türkiye sinemasının büyük ustalarını takdir ederken, bugün Türkiye'de üretilen en iyi uzun metraj filmleri seçkisine alarak ve dünya sinemasındaki eş değerleriyle yan yana yarıştırarak, Türkiye film endüstrisinin dünya sinemasıyla eşit düzeyde yarışmasını ve uluslararası sahnede hak ettiği onurlu yeri almasını sağlıyor." AA