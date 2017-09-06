  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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54. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne doğru

Bu yıl gerçekleştirilen 54. Uluslararası Antalya Film Festivali etkinlikleri kapsamında, Antalya Film Forum'u 4'üncü kez düzenlenecek.

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54. Uluslararası Antalya Film Festivaline doğru

Festival organizasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Antalya Film Forum'un, 54. Uluslararası Antalya Film Festivali ile eş zamanlı 22-26 Ekim tarihlerinde düzenleneceği belirtildi.

Forum'un direktörlüğünü üstlenen Zeynep Atakan'ın, gelen sorulara cevap vermek, genç sinemacılara yol göstermek adına sosyal medyada canlı yayınlar yaptığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zeynep Atakan'ın geçtiğimiz gün yaptığı canlı yayına yine büyük ilgi vardı. Bin 200 kişinin katıldığı yayında, Antalya Film Forum ile ilgili yüzlerce soru geldi. Genç sinemacılar, özellikle Forum'un yeni platformları Yapımcısını Arayan Projeler Platformu: Senaryo Geliştirme ve Projelendirme, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ile ilgili sorularını yönelttiler. Aynı zamanda, bu yıl ilk kez yer alacak olan kısa filmler de en çok ilgi gören konular arasındaydı. Zeynep Atakan, başvuruların nasıl olacağı konusunda da sorular soran sinemacılar için başvuruda istenen materyallerdeki, sinopsis, tretman, yönetmen görüşü gibi terimleri de açıkladı." AA

Etiketler: antalya film festivali, antalya film forumu
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