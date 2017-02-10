500 yıllık mektep restore edildi

Bursa'da 5 asır önce eğitim hizmeti vermek için yaptırılan, zamanla sadece dış duvarları kalan "Boyacıkulu Mektebi", Bursa Büyükşehir Belediyesince restore edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Namazgah Mahallesi'ndeki eski mektep, ilk günkü orijinal görüntüsüne kavuşturulmasının ardından aile sağlığı merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 500 yıl önce yaptırılan ve eğitim hizmeti veren tarihi binanın, artık bölge halkının talepleri doğrultusunda sağlık hizmeti verdiğini belirtti.

Yapının bakımsızlık nedeniyle harabeye döndüğünü anımsatan Altepe, "Sadece 1 metre yüksekliğinde dış duvarları günümüze ulaşan Boyacıkulu Mektebi, ilk günkü orijinal halini aldı. 1520'li yıllarda Hoca Sinan adlı bir tüccar tarafından yaptırılan ve yıllarca eğitime hizmet veren tarihi yapı, şimdi aile sağlığı merkezi olarak şifa dağıtıyor." ifadelerini kullandı.

Altepe, ecdat emanetlerini bir bir ayağa kaldırmaya devam ettiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Boyacıkulu Mektebi, 5 asır önce yapılan ve harabe haline dönen önemli bir kent ziynetiydi. Adeta bir çöplük vaziyetindeydi. Büyükşehir Belediyesi olarak projelerimizi tamamlayıp, imalata başladık. Restorasyon çalışmalarının ardından tarihi yapı, özgün görüntüsüne kavuştu. Mahalle muhtarlığının ve bölge sakinlerinin talebi doğrultusunda sağlık ocağı olarak hizmet vermeye başladı."