500 metreden atlarken "taş, kağıt, makas" oynadılar

Karanlık Kanyon'daki "Sırat on Fırat" bölgesinde yapılan base jumping atlayışlarına 12 ülkeden 19 sporcu katıldı.

Kanyondaki yamaçlara gerilen yaklaşık 550 metre yüksekliğinde ve 700 metre uzunluğundaki özel çelik halat üzerinde kanyonun ortasına kadar gelen sporcular, özel hazırlanan kafeslerden çıkarak atlayışlarını gerçekleştirdi.

Zemine 75-100 metre kala paraşüt açtılar

Avustralyalı sporcu Matt Munting ile Güney Afrikalı Nicholas Scalabrino ikili base jump atlayışı sırasında, 500 metre yükseklikten aşağıya doğru süzülürken "taş, kağıt, makas" oynayarak paraşütlerini açtı.

Oyunları, kasklarının üzerinde bulunan "GoPro" (aksiyon) kameraları tarafından kaydedilen sporcular, kanyonun zeminine yaklaşık 75-100 metre kala paraşütlerini açarak Karasu Nehri kenarında oluşturulan platforma indi.

Festival için Kemaliye'ye giden çok sayıda vatandaş ise, atlayışları ilgiyle izledi.

İtalyan sporcu Marco Milanese, Türkiye'ye üçüncü gelişi olduğunu anlatarak insanların çok cana yakın olduğunu söyledi.

"Burada birçok sporu bir arada yapma sanşına sahipsiniz"

Kemaliye'nin olağanüstü güzel bir yer olduğunu vurgulayan Milanese, "Burası çok güzel bir yer. İnanılmaz uçurumlar var. Burada dağ bisikleti, base jumping, wingsuit, kaya tırmanışı gibi birçok sporu bir arada yapma şansına sahipsiniz. Bu nedenle burası cennet gibi bir yer. Kemaliye ve KEMAV adrenalin sporları için çok iyi şeyler yapıyor. Yakın bir gelecekte Kemaliye adrenalin sporları alanında dünyadaki sayılı yerlerden biri olacaktır" dedi.

İngiliz sporcu Thomas Berryman da Türkiye'ye ilk kez geldiğini, ilçenin doğasına ve insanların dostluğuna hayran kaldığını söyledi.

Kaynak: AA