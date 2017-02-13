  • 13 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » 4.Murat 20 yıl sonra tekrar sahnede

4.Murat 20 yıl sonra tekrar sahnede

17. Osmanlı padişahı 4. Murat'ı anlatan oyun, 20 yıl sonra yeniden başkentte tiyatro seyircisiyle buluşacak.

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4.Murat 20 yıl sonra tekrar sahnede

Sinema filminden diziye, operadan baleye kadar pek çok esere konu olan 17'inci Osmanlı padişahı 4. Murat'ı anlatan oyun, 20 yıl sonra yeniden sahnelenecek.

"4. Murat" adlı oyunda, saray yaşamı, taht çekişmeleri, içki yasağı ve padişahın halkın arasına tebdili kıyafet karışması gibi kesitler yer alacak.

Turan Oflazoğlu'nun yazdığı Bozkurt Kuruç'un yönettiği "4.Murat" oyunu, yarın Büyük Tiyatro'da prömiyer yapacak. Dekor tasarımını Güven Öktem, kostüm tasarımını Gül Emre, ışık tasarımını Zeynel Işık ve müziklerini Can Atilla'nın hazırladığı oyunda, 4. Murat'ı Kutay Sungar, annesi Kösem Sultan'ı ise Adviye Öztürk canlandırıyor.

Devlet Tiyatroları (DT) Edebi Kurul Başkanı, yönetmen, dramaturg ve tiyatro sanatçısı Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, yaptığı açıklamada, oyunda, yazar Turan Oflazoğlu'nun Osmanlı tarihinin önemli karakterlerinden biri olan 4. Murat'ın bütün kişisel özelliklerini ve siyasi kişiliğini derinlikleriyle anlattığını belirtti.

Oyunun, Türk tiyatrosunda tarihsel dram kategorisinde önemli bir yeri olduğunu belirten Kuruç, "İngiltere'de Shakespeare, nasıl saraydaki entrikaları anlatan oyunlar yazdıysa, Oflazoğlu da Osmanlı tarihini anlatan oyunlar yazar." diye konuştu.

Oflazoğlu'nun "İktidar Üçlemesi" başlığı altında yayımladığı üç oyundan birincisinin "4. Murat", ikincisinin "Deli İbrahim", üçüncüsünün de "Kösem Sultan" olduğunu ifade eden Kuruç, 4. Murat oyununda daha 11 yaşında tahta oturan ve 28 yaşında hayatını kaybeden bir padişahın yaşadıklarının ele alındığını dile getirdi. 

Etiketler: tiyatro, 4.murat, oflazoğlu, bozkurt kuruç
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