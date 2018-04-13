48 yıldır keçeden cami kapısı yapıyor

56 yaşındaki Şeref Erkaya, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde babasından öğrendiği saraçlığı, 48 yıldır 20 metrekarelik iş yerinde yaşatmaya çalışıyor.

Erkaya tamamen el emeğiyle 3 günde 2 metrelik keçe kapılar yapıyor. Isı yalıtımını sağlayan keçeden diktiği cami kapılarına birçok ilden talep geliyor.

Hitit, Frigya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de yerleşim yeri olarak kullanılan Sivrihisar, kültürel ve tarihi açıdan önem arz ediyor.

Geçmişte her türlü el sanatının yapıldığı, keçeciden saraca, dericiden demirciye kadar birçok iş erbabı ve esnafın bulunduğu ilçede şimdilerde ise zanaatkarların sayısı, bir elin parmağını geçmiyor.

Babasının yanında 1970 yılında başladığı mesleğini aralıksız sürdüren Erkaya, yaklaşık yarım asırdır kepenek, semer, heybe, keçeden cami kapıları gibi ürünler yaptığını anlattı:

"Dileyen olursa üzerine yağmur ve kardan dolayı ıslanmaması için çadır da dikiyorum. Eskiden yılda 800 kepenek satarken, şimdilerde 150 tane ancak satıyorum. Eşekler ve katırlar için 500 semer ve heybe satarken onda da sayı 100'e düştü. Bir günde 3 semer yapabiliyorum. Bir semer 60 lira. Günde 10 kepenek yapabiliyorum. Kepeneği çadırıyla 200, çadırsız olursa da 100 liraya veriyorum."

Türkiye'nin birçok şehrine keçeden cami kapısı

Erkaya, çevre illere talebe göre keçeden cami kapıları yaptığını söyledi.

Son 5 yılda 70 civarında kapı ürettiğini belirten Erkaya, şunları söyledi:

"Süslemeleri, üzerine kaplanan kuzu derisi, keçesi her şeyi bana ait, tamamen özgün. Keçeden yapılan kapılar caminin ısı kaybını önlüyor. Estetik olarak da güzel bir görünüm sağlıyor. Ankara'daki, Bursa'daki, Afyonkarahisar'daki, Uşak'taki, Bilecik'teki ve Eskişehir'deki birçok caminin girişinde benim yaptığım keçe kapılar bulunuyor. Bir kapıyı bin 500 ila 2 bin liraya yapıyorum."

Erkaya, eskiden 30-40 keçecinin, 20 saracın bulunduğunu ancak hiçbirinin kalmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Güzel ve zevkli bir meslek. Yanıma çırak olarak çocuğunu veren kimse yok. Bu işi bir çırağa devretmek istiyorum. Başka yerlerde çalışıp günde 50-70 lira kazanmak daha cazip geliyor. İki çocuğum da bu mesleği yapmadı ve memur oldu. El emeği ürünler yapan esnafa desteğin artması gerekiyor. Yoksa tarihin tozlu sayfalarında yerimizi alacağız."

Kaynak: AA