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Buradasınız : » » 4500 yıllık erkek iskeletinde 'halhal' bulundu

4500 yıllık erkek iskeletinde 'halhal' bulundu

Çorum'daki Resuloğlu ören yerindeki arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkan 4500 yıllık iskeletlerin üzerinde halhal gibi bir çok süs eşyası bulundu.

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4500 yıllık erkek iskeletinde halhal bulundu

İskeletler üzerinde süs eşyaları, silah ve takılar bulundu. Kazılarda gün ışığına çıkarılan eserler, incelenip, onarımı yapıldıktan sonra müzeye teslim ediliyor.

 

 

 

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Etiketler: kazı çalışması, iskelet, halhal, çorum, arkeolojik kazı
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