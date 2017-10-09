4500 yıllık erkek iskeletinde 'halhal' bulundu

İskeletler üzerinde süs eşyaları, silah ve takılar bulundu. Kazılarda gün ışığına çıkarılan eserler, incelenip, onarımı yapıldıktan sonra müzeye teslim ediliyor.
FOTOĞRAFLARIN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...
Çorum'daki Resuloğlu ören yerindeki arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkan 4500 yıllık iskeletlerin üzerinde halhal gibi bir çok süs eşyası bulundu.
İskeletler üzerinde süs eşyaları, silah ve takılar bulundu. Kazılarda gün ışığına çıkarılan eserler, incelenip, onarımı yapıldıktan sonra müzeye teslim ediliyor.
FOTOĞRAFLARIN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...