4. Uluslararası Arapça Münazara şampiyonu Türkiye oldu

Katar Münazara Merkezi, 7-11 Nisan tarihleri arasında başkent Doha'da, 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası düzenledi.

Bu yıl 15 Arap ülkesi ve 35 yabancı ülkenin katıldığı şampiyonada, Türkiye'yi temsil eden İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Lübnan ekibi ile finalde yarıştı.

İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ana dilleri Arapça olmamasına rağmen Lübnan ekibini geride bıraktılar ve birinci oldular.

Birincilere şampiyonluk madalyasını Katar Eğitim, Bilim ve Toplum Gelişim Vakfı Üst Yöneticisi (CEO) Hind Bint Hamed Al Sani takdim etti.

Lübnan'ın ikinciliği elde ettiği şampiyonada Umman ise üçüncü sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birinci olan öğrencileri görüntülü arayarak tebrik etti.

Katar Münazara Merkezi'nin Twitter hesabında, Erdoğan'ın öğrencileri tebrik etmesine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin büyük katılımın olduğu şampiyonadaki başarıları ve seviyelerinden övgüyle bahsetti.

Kaynak: AA