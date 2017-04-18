'39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği' başladı

TRT'nin bu yıl "Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla ve 26 ülkeden heyetlerin katılımıyla düzenlediği, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" etkinlikleri, Nevşehir'de başladı.

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Şenliğe katılmak üzere 26 ülkeden Nevşehir'e gelen çocuklar, Avanos ilçesindeki Güray Müze'de organize edilen "Fotoğraflarla 39. Yıl" sergisinin açılış kokteyline katıldı.

Sergi, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver tarafından açıldı.

Dünyanın çeşitli yerlerinden kutlamalar için Türkiye'ye gelen öğrenciler ve beraberlerindeki heyet üyeleri, sergide, TRT tarafından daha önce düzenlenen şenliklere ait fotoğrafları inceledi.

Daha sonra verilen kokteyle kendi ülkelerine ait yöresel giysilerle katılan çocuklar güzel görüntüler oluşturdu.

Program, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" pastasının kesilmesiyle sona erdi.

Konuk ülke çocuklarını, yarın önce Nevşehir Valisi Aktaş, ardından Belediye Başkanı Ünver kabul edecek. Etkinlik, kabullerin ardından konuk çocukların yürüyüşü ve halk konseriyle devam edecek.

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, TBMM'nin açılmasıyla beraber Türk çocuklarına armağan ettiği, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı", 39 yıldır TRT organizasyonuyla "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" adı altında uluslararası düzeyde kutlanıyor.

Uluslararası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı niteliği taşıyan Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, çocuklar arasında kardeşlik, sevgi ve dostluk bağlarını geliştirerek, onların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenleniyor.