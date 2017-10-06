36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 4 Kasım'da başlıyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle bu yıl "İyi ki Varsın Edebiyat" temasıyla gerçekleştirilecek fuarın detayları Divan Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısında paylaşıldı.

TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu, her yıl fuara yeni bir şeyler katmak ve güzellikleri çoğaltmak istediklerini söyledi.

Kavukçuğlu, katılımcı yayınevleri ve ziyaretçi sayısını da çoğaltmak istediklerine işaret ederek, bunu 36 yıldır başardıklarını dile getirdi.

Dünyadaki kitap fuarlarını ziyaret edip kıyaslama yaptıklarını aktaran Kavukçuoğlu, "Çok çeşitli ülkelerdeki fuarlar, giderek daha çok okuyucuya yani son tüketiciye yönelik işler yapmaya başlıyor. Bu bizim 36 yıl önce hedeflediğimiz bir şeydi. Okur, yazar ve yayınevini buluşturmayı amaçlamıştık. Bunu başardığımızı düşünüyorum. 8 yıl önce de İstanbul Kitap Fuarı'nı uluslararası bir konuma taşıdık." diye konuştu.

"Edebiyat ve kültür şenliği"

Kavukçuoğlu, son yılların ziyaretçi ortalamasının 500 binin üzerinde olduğunu söyledi.

Güney Kore'nin fuarın onur konuğu olacağını belirten Kavukçuoğlu, "Güney Kore'yle Türkiye arasında çok içten ve dostane bağlar var. İki kardeş ülkeyiz. Çok sayıda askerimiz Güney Kore'nin bugünkü konumuna erişebilmesi için canlarını verdi o topraklarda. Dolayısıyla kendileri onur konuğu olduğu için büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Fuarın bu yılki "Onur Yazarı" Ayla Kutlu hakkında, kendisinin de katılacağı çeşitli panel, açık oturum ve söyleşiler olacağını bildiren Deniz Kavukçuoğlu, çok sayıda uluslararası yayıncı ve yazarın da fuarın konuğu olacağını kaydetti.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın edebiyat ve kültür şenliğine dönüştüğünü aktardı.

Kocatürk, fuardaki etkinliklerle dünya yayıncılığındaki gelişen trendleri gözlemleyeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Dünyadaki eğitim yayıncılığının ne şekilde geliştiğine, bunların sonuçlarına ve değerlendirmelerine göre eğitimciliğin nasıl şekillendiğine bakacağız. Eğitimciliğin önde gelen ülkelerinden Singapur, Finlandiya ve Estonya'dan konuşmacılar gelecek. Avrupa'da yayıncılığın gelişmesinin nedenlerinden bir tanesi sabit fiyat yasası. Bu, hem piyasayı regüle eden hem küçük yayıncıları büyük yayıncılara karşı koruyan bir sistem. Bir biçimde de yayıncılık endüstrisini ayakta tutan temel maddelerden biridir. Almanya Yayıncılar Birliği'nden bir konuşmacı, bize Almanya'da bunun nasıl uygulandığını anlatacak."

Kore'nin çok dinamik bir yayıncılık sektörüne sahip olduğunun ve 2013'te pazar büyüklüğü açısından 6. ülke konumunda olduğunun altını çizen Kocatürk, fuarda karşılıklı bilgi alışverişi ve yayıncılık iş birlikleri yapılacağını anlattı.

"Türkiye ezber bozuyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanı Sedat Akçakoyunluoğlu ise Türkiye'de son yıllarda ortalama 600 milyondan fazla kitabın üretildiğini belirtti.

Akçakoyunluoğlu, kişi başına 8,5 kitap düştüğünü vurgulayarak, "Bu durum kitabın muhataplarına aktarılması ve tanıtılmasıyla alakalı da sorumluluk getiriyor. Fuarlar bu anlamda kitapların okuyucuya ulaşması konusunda çok büyük yükümlülükler üstleniyor. Birçok şehirde kitap fuarı düzenleniyor. Ülkemizde bir kitap fuarı kültürü var ve diğer ülkelerden az değil. Bu açılardan aslında Türkiye ezber bozan bir ülke." ifadelerini kullandı.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın Türkiye yayıncılığının önemli bir markası olduğunu anlatan Akçakoyunluoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu fuar, uluslararası çapta altını çizebileceğimiz çok önemli bir edebiyat etkinliği. Biz destek vermeye çalışıyoruz ve bundan oldukça memnuniyet duyuyoruz. Bizim bin yıldan daha yaşlı bir edebiyatımız var. Türk edebiyatının hem ulusal hem uluslararası alanda tanıtılması, aslında konuştuğumuz birçok sorunun çözümü. Bakanlığımız, bu çerçevede TEDA projesini yapıyor. Bugüne kadar 2 bin 500 eserin çevrilmesi konusunda destek verdik. Bunların bin 817'si 67 ülkede, 60 dilde yayımlandı. Bu fuar sayesinde uluslararası yayıncılarla TEDA toplantıları yapacağız."

Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Young-Cheol Cha da 2 bin 500 yıl önce Türk ve Korelilerin bin yıl kadar beraber yaşadığını ifade etti.

Cha, Türklerin Anadolu'ya göç etmelerini hatırlatarak, "Şimdi de Koreliler tekrar görüşmek için sizi takip ediyor. Kültür olarak çok benziyoruz. Dillerimiz de aynı dil ailesinden ve mantı, su, çay gibi benzer kelimelere sahibiz. Bu aslında bizim bin yıl beraber yaşadığımızın kanıtı. Bu yüzden Kore savaşında Türkiye 15 bin askerini yolladı. Bu fuarda Kore kültürünü tanımanızı ve Koreli yazarlarla tanışmanızı diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı

Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kurulan fuara, yurt içi ve dışından yaklaşık 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı bekleniyor.

Panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 etkinliğin gerçekleştirileceği fuarda, Güney Kore'nin önde gelen yazarları da yer alacak.

Fuarın onur konuğu Güney Kore, "İpek Yolu'nun iki Ucu: Türkiye ve Kore" temasıyla bu yıl 60. yılı kutlanan iki ülke ilişkilerine referans vererek 252 metrekarelik standında ülke yayıncılığını ve kültürünü tanıtacak.

Güney Kore'nin fuar için hazırladığı logo Kore'nin geleneksel beş rengini de içeren bir kitap şeklinde tasarlanırken, Güney Kore'nin 1 nolu holde bulunan ulusal standında hem yayıncılığı hem kültürünü tanıtıcı özel sergiler yer alacak.

Fuarın resmi açılış töreni sonrasında Güney Kore ulusal standının açılışı, geleneksel Kore dansı performansıyla başlayacak ve ardından etkinliklerle devam edecek.

İstanbul Kitap Fuarı bu yıl yurt dışından 18 uluslararası yazar ve konuğu ağırlarken, İstanbul Tiyatro Festivali'nin daveti üzerine de Antik Yunan tragedyalarının yaşayan efsanesi olarak bilinen Theodoros Terzopoulos'u bir panel ve imza gününde konuk edecek.

Bu sene ilk kez kitap fuarına katılacak olan Kolombiya, 4-7 Kasım'da açık olacak Uluslararası Salon'da yer alacak. Etkinlikler kapsamında Kolombiya ve dünya edebiyatının en önemli yazarlarından Gabriel Garcia Marquez'in yaşamı ve edebiyatının konu edildiği "Gabo: Gerçeğin Büyüsü" film gösterimi yapılacak.

Yayıncılık sektöründe profesyonel iş birlikleri ve buluşmalar oluşturmak amacıyla 2010 yılında açılan Uluslararası Salon, 4-7 Kasım'da fuarın 1. holünde ziyaret edilebilecek.

Bu sene uluslararası salona ayrıca Almanya, Çin, Romanya, Kolombiya, Katar, Hindistan, Azerbaycan, Makedonya, İran İslam Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Gürcistan, Bulgaristan, Kazakistan, Lübnan, Macaristan ve Sırbistan katılacak.

"Ütopya" temalı "ARTİST 2017 / 27. İstanbul Sanat Fuarı" ile eş zamanlı gerçekleştirilecek fuar 12 Kasım'da sona erecek.