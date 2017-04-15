36. İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 36. İstanbul Film Festivali’nin kazananları belli oldu.

Beyoğlu'ndaki Soho House'da gerçekleşen ödül törenine yarışmaya katılan filmlerin yönetmen, oyuncuları ile jüri üyeleri katıldı.

İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen ve 11 ülkeden 13 filmin yarıştığı Uluslararası Altın Lale Ödülü'ne, Joao Pedro Rodrigues'in "Ornitolog" filmi layık görüldü. Reha Erdem'in açıkladığı ödülü, Rodrigues adına Portekiz Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Mario Tiago Paixao aldı.

Uluslararası "Altın Lale Yarışması Jüri Özel Ödülü"nü yönetmen Carla Simon'un "93 Yazı" adlı filmi kazandı.

En İyi Film; Sarı Sıcak

Bu yıl 10 dünya prömiyeri, bir Türkiye prömiyerinin yapıldığı Ulusal Altın Lale Yarışması'nda yapımı 2016-2017 sezonunda tamamlanan 12 film yarıştı. Yağmur ve Durul Taylan kardeşlerin jüri başkanlığını üstlendiği ve 150 bin liralık para ödülüyle desteklenen yarışmada, "En İyi Film Ödülü" Fikret Reyhan'ın "Sarı Sıcak" filmine verildi. Yapımcılar Nizamettin Reyhan ve Nuriye Bilici, ödülü Taylan kardeşlerden aldı.

Yeşim Ustaoğlu "Tereddüt" filmiyle "En İyi Yönetmen Altın Lale Ödülü"ne layık görüldü.

Oyuncu Ecem Uzun, Tereddüt filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü alırken, Antoni Komasa-Lazarkiewicz de aynı filmle "En İyi Özgün Müzik Ödülü"nün sahibi oldu.

"Mavi Sessizlik" filmi dört ödül kazandı

Bülent Öztürk'ün "Mavi Sessizlik" filmi, Onat Kutlar anısına verilen "Jüri Özel Ödülü", "En İyi Senaryo Ödülü" ve Türkiye yapımı 13 ilk filmin aday olduğu "Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü"nü kazandı. Öztürk, törende yaptığı konuşma öncesi bir dakikalık sessizlik talebinde bulunarak, "Tüm festival emekçilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Festivalden üç ödülle dönen "Sarı Sıcak" filmi, Marton Miklauzic'e "En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü"nü, Ömer Günüvar ve Fikret Reyhan'a da "En İyi Kurgu Ödülü"nü kazandırdı. Filmdeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görülen Aytaç Uşun ödülünü oyuncu Kerry Fox'un ellerinden aldı.

En İyi Kısa Film: Zelal

"En İyi Kısa Film Ödülü"ne "Zelal" filmiyle Filiz Işık Bulut layık görüldü. Fransız yönetmen Vincent Dieutre'den ödülünü alan Bulut, çok şaşırdığını dile getirerek, "Ben bunu kadınlar için alıyorum. Eylemleriyle bize umut veren, kuralları tanımayan, düzeni bozan ve direnen kadınlar için." ifadelerini kullandı.

11 yıldır dünyada sadece İstanbul Film Festivali'nde verilen FACE Avrupa Konseyi Sinema Ödülü bu yıl da festivalin "Sinemada İnsan Hakları" bölümünde gösterilen filmlerden birine verildi. Avrupa Konseyi ve Eurimages fonunun da ortak destek olduğu FACE Ödülü"nü Alain Gomis'in yönetmenliğini üstlendiği "Felicite" layık gördü.

Yönetmen Bülent Öztürk'ün "Mavi Sessizlik" filmi ise Mansiyon Ödülü'nü kazandı.

"Uluslararası Altın Lale Yarışması"nda Maysaloun Hamoud'un yönettiği "Duvarlar Arasında", "Ulusal Altın Lale Yarışması"nda Pelin Esmer’in yönettiği "İşe Yarar Bir Şey" ve "Ulusal Kısa Film Yarışması"nda ise Sinan Kesova'nın yönettiği "Hinterland" filmleri, FIPRESCI ödüllerinin sahibi oldu.

Festival kapsamında 61 ülkeden 207 yönetmenin 186 uzun metrajlı ve 17 kısa filmi gösterildi. Konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilen özel etkinliklerin de yer aldığı festival, yarın sona erecek.