3. Türk Filmleri Haftası-Bakü sona erdi

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türk Filmleri Haftası-Bakü etkinliği sona erdi. Türk kültürünü sinema yoluyla tanıtmak ve aktarmak için beş gün süren bu etkinliğe Türkiye’den, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Enver Arslan, Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü Öner Kılıç, “Bir Gün Bir Çocuk” filminin oyuncusu Mehmet Usta, “Aşık” filminin oyuncusu Meltem Miraloğlu, “Savaşçı” dizisinin oyuncusu Gaye Turgut, “Yeni Dünya” filminin yönetmeni Caner Erzincan, “Aşık” filminin yönetmeni Bilal Babaoğlu, “Bir Gün Bir Çocuk” filminin yönetmeni Sinan Sertel, Yapımcı Ahmet Edebali, “Bir Gün Bir Çocuk” filminin yapımcısı Turgay Şahin’in yanı sıra Yeni Şafak Gazetesi Ekler Koordinatörü Ayşe Olgun ve Gazeteci Suat Ünal yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Yerli Düşünce Derneği’nin düzenlediği hafta boyunca yönetmen Caner Erzincan'ın "Yeni Dünya", Bilal Babaoğlu'nun "Aşık", Sinan Sertel'in "Bir Gün Bir Çocuk", Alper Çağlar'ın "Dağ II" ve Emre Konuk'un "Çırak" filmleri ücretsiz gösterildi.

Azerbaycanlı sinemaseverlerin yoğun ilgi duyduğu etkinlik kapsamında Türk yönetmen ve oyuncular, Bakü Devlet Üniversitesi ile Medeniyet ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde söyleşilere katıldı.

Film Festivaline Dev Katkı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen etkinliğe aynı zamanda Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları, LIBRAFF, Yunus Emre Enstitüsü, ATİB (Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği), TRT AVAZ ve Büyük Fırat Restaurant gibi kurum ve kuruluşlar da destek verdi.

İleriye Dönük Hedefimiz Ortak Filmler Yapmak

Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü Öner Kılıç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yıl Bakü'de daha fazla ilgiyle karşılandıklarını, gösterimler boyunca tüm salonların dolduğunu söyledi.

Bazı sinemaseverlerin yer bulamayıp geri döndüğünü, bazılarının da filmleri ayakta izlediğini söyleyen Kılıç, "Sinema yönetimi bunun üzerine bazı filmlerin gösterimini 500 kişilik salona aldı. İlgi çok büyüktü. Önümüzdeki yıl bütün filmleri en büyük salonlarda göstereceğiz, belki de iki sinema salonu kullanacağız." dedi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak kültüre sahip olduğunu hatırlatan Kılıç, "Türkiye'den yönetmen ve yapımcılar da etkinliğe katıldı. İleriye dönük hedefimiz ortak filmler yapmak. Türk dünyasında sinemayla ilgili etkinliklerin daha da çoğalması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Filmlerin gösterildiği Nizami Sinema Merkezi Genel Müdürü Leyli Mirzeyeva da Türk Filmleri Haftasının beklediklerinden de büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Gelecek yıl ilginin daha da artacağına inanıyorum. Çünkü çok seçkin Türk filmleri gösteriliyor. Bu hafta tüm gösterimler tam doldu. Tek bir boş yer bile kalmadı." diye konuştu.

