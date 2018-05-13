3. Etnospor Kültür Festivali sona erdi

Yenikapı Meydanı'nda "At Binenin Kılıç Kuşananın" sloganıyla düzenlenen ve 5 gün süren festivalde, Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü gelenekler hayat buldu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan festivalin ödül töreninde yaptığı konuşmada, organizasyonun en kalabalık gününü yaşadıklarını belirtti.

Festivalde ziyaretçilerin çok güzel vakit geçirdiğini aktaran Erdoğan, "Ailece hem güzel vakit geçirmek hem de geçmişimizi ve değerlerimizi geleceğe taşımak mümkün. Bunda ne gericilik ne de yobazlık var. Bunların gelişmişlikle hiçbir ilgisi yok. Bizler bin yılı aşkın bir süreçte Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmiş ve burayı kendimize vatan yapmışız. Orta Asya'nın, Anadolu'nun ve Balkanlar'ın kültürel renklerini burada gördük. Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak Türkiye merkezli bir kuruluş olduğumuz için sadece Anadolu'nun ve Türkiye'nin değil dünyanın kültürel zenginliğine dikkat çekmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 21. yüzyıla damgasını vuracağını dile getiren Erdoğan, "Bizim kültürümüzün taşıdığı değerler ve inanç sistemimiz, yeni Türkiye'nin merkezinde olacaktır. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bütün sponsorlar ve festivalde görev yapan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Her geçen sene daha kusursuz bir organizasyon olma yolunda ilerliyoruz. Sizin desteklerinizle seneye daha güzel bir festival yapmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Bütün kültürlerin dünyanın zenginliği olduğunu ve saygınlığı hak ettiğini vurgulayan Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir kültürün başka kültüre hayat hakkı tanımaması, onu baskı altında tutup yok olmaya bırakması insanlığın doğasına aykırı olduğu için huzursuzluk yaratır. Burada 30 ülkenin yemeklerini vatandaşlarımız severek yediler. Japonların atlı okçuluğuyla kendi atlı okçuluğumuzu yan yana görüp mutlu oldular. Anadolu'ya erişmemiş kökbörü sporunu keyifle seyrettiler. Demek ki bu kültürel zenginlik bizim içimizde de var ki, bunları seyrederken takdir edebildik. Atlı okçulukta ödül alan kardeşlerimizi ayrıca tebrik ediyorum. 13 yaşındaki kardeşimiz birinci oldu. İnşallah atlı okçuluğa ilgiyi çekince ne cevherler daha keşfedilecek. Diğer geleneksel sporlarda da olduğu gibi."

"Annelerimiz kültürün taşıyıcıları ve koruyucuları"

Anneler Günü dolayısıyla annesi ve eşi de dahil olmak üzere tüm anneleri tebrik eden Bilal Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annelerimiz kültürün taşıyıcıları ve koruyucuları. Kültür ancak ailede korunarak geleceğe taşınabilir. Bizim geleneğimize göre kültürümüzün koruyucusu annelerimiz olmuştur. Kültürümüzü koruyup geleceğe taşıyacakları için annelerimizi tebrik ediyorum. Annelerimiz olmasaydı, batı özentilikleri bizi kimliksiz bir nesil haline getirebilirdi. Ama analarımızın ninnilerinde ve manilerinde bizim kültürümüz yaşadı ve bugünlere geldi."

Engelliler Haftası'nda olduklarını da hatırlatan Erdoğan, "Festivalde engelliler okçuluk ve görme engelliler mangala turnuvasını da yaptık. Yıl boyunca Türkiye'de tüm görme engelli öğrencilerin okullarında mangalalarını hediye ettik ve turnuvalarını yaptık. Burada da final müsabakalarını gerçekleştirdik." diye konuştu.

Festivalde pek çok etkinlik yer aldı

Festivalde geleneksel Türk sporlarının yanı sıra geleneksel kıl çadırlarda oba yaşamı, tarihi el sanatları atölyeleri, kılıç kalkan gösterileri ve atlı gösteriler gibi pek çok etkinlik yapıldı.

Türki devlet ve topluluk çadırları, yöresel çadırlar, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, halk oyunları ve Orta Asya geleneksel toylarıyla adeta bir şölen havasında geçen festivale, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, festivalde hem spor yarışmalarını takip etti hem de kültürel faaliyetlere dahil oldu.

Etnospor Kültür Festivali'nde aba güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi, mas güreşi, yağlı güreş, atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, aşık oyunu, mangala, geleneksel yaya okçuluğunda müsabakalar yapıldı.

Festivalde Arap dünyasında önemli bir yer tutan şahin yarışı ile Japon kültürünün en önemli geleneklerinden olan yabusame (Japon atlı okçuluk sporu) sporu da yapıldı.

Organizasyonda bugün yapılan müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kategorilerinde başarılı olan sporcular ödüllerini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Okçular Vakfı Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun, Anadolu Ajansı İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kayar ile MADO Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Nalcıoğlu'dan aldı.

Ödül törenin sonunda festivale katılan yabancı konuklar, Bilal Erdoğan'a çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA