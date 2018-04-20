3 bin yıllık cami restore edildi

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde, Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi'nde namaz kıldığı söylenen tarihi caminin restorasyonu bitti.

Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yerini alan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazı ve koruma çalışmaları devam ederken bir yandan da Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma tarihi yapılar da yeniden canlandırılıyor.

Bu eserler arasında Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçen ve 15. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen tarihi cami de vardı.

Cami, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın desteğiyle restore edildi.

Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, restorasyonu 1 yılda tamamladıklarını ve çevre düzenlemesine başlandıklarını anlattı.

“Stratonikeia Antik Kenti'nin en önemli özelliği Karya'dan itibaren Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eserlerin tamamını bir arada görebileceğimiz bir yer. Burada tarihi dokuyu koruyarak gelecek nesillere aktaracak şekilde bir restorasyon icra edildi. Çalışmalar sırasında bütün farklı dönemlere ilişkin yapılar korundu. Burada restorasyonun teknik işlerinin yanı sıra çok büyük bir bilgi birikiminin olduğunu da görüyoruz."

Üçüncü kez restore edildi

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise camideki Şaban Ağa tarafından yapılan tadilatın yanı sıra Mehmet Eskişar tarafından da 1912 senesinde ayrıca tadilat yapıldığını tespit ettiklerini söyledi.

"Taş mihrabıyla taş minberiyle sade bir iç dizaynı ve ahşap yapısı ile önündeki sadaka taşıyla özgün bir cami. Kazılarda 15'inci yüzyıla ait caminin zeminini, minberini, hatta kapı ve pencerelerin yerine varıncaya kadar tespit ettik. Şimdiki camiyi de hem eski caminin görülebileceği hem de yeni caminin kullanılabileceği şekliyle düzenledik. Böylelikle, antik kentin bütününde olduğu şekilde camide de hem farklı dönemlerin gözüktüğü hem de gelen insanların ibadetlerini yapabileceği şekle getirdik."

Kaynak: AA