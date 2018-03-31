3 bin nüfuslu ilçeye 33 bin kitaplı kütüphane

İlçe merkezinde bin 400 metrekarelik bir alana kurulan kütüphane, çocuk, genç ve yetişkin bölümleri, çok amaçlı salonu ile internet merkezi sayesinde ailelerin ve çocuklarının vakitlerinin büyük bölümünü geçirdiği Kültür ve Sanat Evi'ne dönüştü.

Otomasyon sistemiyle okuyuculara internet üzerinden bilgi akışının yanı sıra katalog tarama imkanı sağlanan ve ilçede yaşayanların akın ettiği kütüphaneden 2013'te 16 bin 854, 2014'te 21 bin 791, 2015'te 18 bin 264, 2016'da 19 bin 616 ve geçen yıl 24 bin 337 kişi yararlandı.

İnternet sitesi de bulunan Kültür ve Sanat Evi'nde, 33 bin civarındaki kitabın yanı sıra kadın ve gençlere özgü güncel dergiler, günlük yerel ve yaygın gazeteler, 15 bilgisayardan oluşan internet salonu ve küçük çocuklar için oyun alanları ilgi görüyor.

Üye olan ailelerin, özel şifreleriyle internet ortamındaki canlı yayın sayesinde çocuklarını görebildikleri kütüphaneyi rahat, geniş ve nezih ortamı nedeniyle ilkokuldan üniversiteye kadar öğrenciler de ders çalışmak için kullanıyor.

"Butik Kütüphane"

Dört duvar arasında bulunan kütüphane anlayışının değiştiğini belirten Kütüphane Müdürü İsmail Akman, ilçe kütüphanesinin de teknolojik donanımı, hizmet türleriyle modern, kullanışlı, insanların içerisinde vakit geçirmekten mutluluk duydukları bir mekan olduğunu ifade etti.

33 bin kitabın bulunduğu kütüphaneden geçen yıl 24 bini aşkın kişinin faydalandığına dikkat çeken Akman, "Çocuk, genç, ya da kadın olsun her yaştan insan kütüphaneye geldiğinde son çıkan kitapların yanı sıra kendisine uygun dergi, gazete gibi güncel süreli yayınlara ulaşabiliyor ve bu materyalleri son derece modern, göze ve ruha hitap eden mekanlar içinde kullanabiliyor" diye konuştu.

Akman, kütüphaneleri için ev tipi de denilebilecek "Butik Kütüphane" kavramını kullandıklarını ve burada mobilyalardan kitapların sergileniş biçimine kadar titizlikle davrandıklarını dile getirdi.

"İlçede kişi başına 10 kitap düşüyor"

Akman, kütüphanelerinde bulunan 33 bine yakın kitabın hemen hemen tamamının güncel, kullanılabilir ve yeni yayınlar olduğuna dikkati çekti.

"Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) standartlarına göre 1 kişiye 3 kitap düşmesi gerekirken, ilçede 1 kişiye 10 kitap düşmektedir" diyen Akman, kütüphaneye olan ilgilinin sürdürülebilir olması adına her üye olana çanta, kalem, tişört, anahtarlık ve kupa bardak hediye ettiklerini, yine zaman zaman düzenledikleri yarışma ve kampanyalarla okuyuculara çeyrek altın, plaket ve teşekkür belgesi de verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA