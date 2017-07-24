3 bin 500 yıllık tahıl ambarları gün yüzüne çıkarıldı

Manisa'nın Gölmarmara havzasındaki Kaymakçı mevkisinde devam eden kazılarda Geç Tunç Çağı'nda kullanıldığı tespit edilen tahıl ambarları bulundu.

Ege Bölgesi’nin bilinen en büyük Geç Tunç Çağı yerleşimi olan Gölmarmara havzasında Lidyalıların atalarının yaşadığı tahmin edilen kale ve evlerden oluşan Kaymakçı'da 2014'ten bu yana devam eden kazı, tarımsal verimiliğiyle bilinen bölgenin tarihine ışık tutuyor.

ABD, Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden arkeologların oluşturduğu uluslararası ekip tarafından gerçekleştirilen kazının başkan yardımcılığını üstlenen Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinan Ünlüsoy, 8 hektarlık alanda devam eden kazılarda heyecan verici sonuçlar alındığını dile getirdi.

Ünlüsoy, yürütülen çalışmalarla insanların Geç Tunç Çağı'nda hangi koşullarda yaşadıklarını öğrenmek için kale ve evlerin duvarlarını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.

3 bin 500 yıllık üzüm çekirdeği

Yapılan kazılarda tespit edilen 16 tahıl ambarından çıkan bulguların bölgenin tarımsal geçmişini de ortaya koyduğunu dile getiren Ünlüsoy, arkeobotanik çalışmalarıyla Geç Tunç Çağı'nda tarım yöntemleri, bitki ve hayvan türleri, doğal çevre ve insanların beslenme biçimlerine ilişkin sonuçlara ulaşmayı umduklarını aktardı.

Ünlüsoy, "Bu bölge, Türkiye'nin en önemli tarım alanlarından bir tanesi. Buradaki tarımsal faaliyetlerin geçmişini, ne zaman başladığını günümüze kadar nasıl süreç içinde geldiğini anlamak istiyoruz. Ambarların içinde yapılan kazılarda 3 bin 500 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen buğday, arpa ve üzüm tohumları bulundu. Bu tohumlar üzerinde de araştırmalar devam ediyor."

MÖ. 2000'li yıllarda Hitit İmparatorluğu kaynaklarında “Seha Nehri Ülkesi” olarak adı geçen bölgede, Truva'dan 4 kat daha büyük bir yerleşimin bulunduğu tahmin ediliyor. AA