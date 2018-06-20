25. İstanbul Caz Festivali başlıyor

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) yapılacak "25. Yılda Nesiller Boyu Türkiye Cazı" adlı açılış konseri öncesi, kontrbasçı Nezih Yeşilnil, piyanist ve yorumcu Şevket Uğurluer ve ağız armonikası sanatçısı Ahmet Faik Şener'e, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edilecek.

Ödül töreninin ardından başlayacak konserde, festivalin 25 yılına ışık tutan, Türkiye caz sahnesinin önemli solist ve toplulukları, Kamil Özler şefliğindeki TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası eşliğinde çeşitli eserlerden oluşan bir repertuvar seslendirecek.

Ali Perret, Ateş Tezer, Ayşe Gencer, Ayşegül Yeşilnil, Ayşe Tütüncü, Deniz Dündar, Emin Fındıkoğlu, Kerem Görsev, İlham Gencer, Neşet Ruacan, Nezih Yeşilnil, Nilüfer Verdi, Okay Temiz, Önder Focan, Sibel Köse, Şenova Ülker, Tuna Ötenel, Volkan Hürsever, Yahya Dai'nin de aralarında olduğu konserin gelecek yıllarda gelenekselleşmesi planlanan özel projelere öncülük etmesi amaçlanıyor.

Festival 17 Temmuz'a kadar devam edecek

Etkinlik kapsamında 27 Haziran'da Uniq Açık Hava Sahnesi'nde ABD'li caz sanatçısı Melody Gardot, Salon İKSV'de ise caz piyanisti, besteci, aranjör ve yapımcı Çağrı Sertel sahne alacak.

Zorlu PSM'de 29 Haziran'da 3 ayrı konser var. Dave Holland, Zakir Hussain ve Chris Potter Ana Tiyatro'da, Selen Gül Drama Sahnesi'nde, Ediz Hafızoğlu ve Ağaçkakan ise Studio'da konser verecek.

Sabancı Müzesi'nde 30 Haziran'da yapılacak 2 ayrı konserde, Erkan Oğur Quartet ve Shahin Novrasli Trio ile Ercüment Gül Quartet ve Coşkun Karademir Quartet sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 17 Temmuz'a kadar 27 mekanda, 250'yi aşkın yerli ve yabancı sanatçının, 50'nin üzerinde konserine ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA