23 Nisan dünyanın dört bir yanında kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

Kutlamalar sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında yapılıyor.

Bulgaristan

Başkent Sofya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kutlama programı düzenlendi.

Türk ve Bulgar Kadınları Dostluk Derneği'nin (BUTUKADD) ve Türkiye Sofya Büyükelçiliği'nin desteğiyle yapılan programda sadece Türk ve Bulgar çocukları değil, farklı ülkelerden çocuklar birlikte eğlendi.

Programda, farklı dillerde şiirler okundu, şarkılar söylendi.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bayramı dünya çocuklarıyla yaşamak, kültürlerini paylaşmak ve daha hoşgörülü ve verimli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla böyle bir program düzenlediklerini anlattı.

"Tüm çocuklar burada tek bir dili konuşuyor, o da mutluluğun ve eğlencenin dilidir. Geleceğin kurucuları çocuklardır."

Hollanda

Başkent Amsterdam'da, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında festival yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. Ardından Hacivat ile Karagöz gösterisi, 23 Nisan Çocuk Korosu'nun şarkılarıyla devam etti.

Ürdün

Başkent Amman'da da 23 Nisan'ı kutlamak amacıyla festival düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü ve Ürdün Türkiye Dostluk Derneği iş birliğiyle, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği'nde düzenlenen festival öncesinde Büyükelçi Murat Karagöz, makamını babası Ürdünlü, annesi Türkiyeli olan Riham el-Musa isimli çocuğa bıraktı.

Büyükelçi Karagöz, Çocuk Bayramı'nın 98'incisinin kutlandığını ve bayramın Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı olduğunu hatırlattı.

Avusturya

Başkent Viyana’da, 23 Nisan kapsamında Hacivat ve Karagöz gölge oyunu gösterisi düzenlendi.

Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Şehir Kütüphanesi iş birliğiyle yapılan gösteri, ilk olarak kütüphanenin gösteri salonunda Almanca, ardından enstitünün konferans salonunda Türkçe sunuldu.

Viyana’da ilk defa düzenlenen ve gölge oyunu sanatçıları Ali ve Erkan Köken'in sunduğu gösteriye çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, 3 yıldır çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, bu yıl Viyana’ya Hacivat ve Karagöz gölge oyununu getirerek bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gösteriler her yıl düzenli yapılacak.

Kaynak: AA