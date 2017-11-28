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229 özel tiyatroya 5 milyon 234 bin lira ödenek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017-2018 sanat sezonunda 229 özel tiyatroya 5 milyon 234 bin lira ödenek aktardı.

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229 özel tiyatroya 5 milyon 234 bin lira ödenek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatrolar için destek ödeneği ayırdı. 

Bakanlık tarafından sunulan yardımlardan yararlanmak amacıyla  438  tiyatro başvru yaptı. 

Bunların 155'i profesyonel, 54'ü çocuk, 152'si amatör ve 77'si geleneksel tiyatro özelliği taşıyor. 

Profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım yapılması uygun görülen 229 özel tiyatroya 5 milyon 234 bin lira ödenek aktarılmasına karar verildi.

Bugüne kadarki en yüksek başvurunun 2017-2018 sanat sezonunda yapıldı. 

Bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek ödenekle, 109 profesyonel, 39 çocuk oyunu, 41 amatör ve 40 geleneksel özel tiyatro projesi desteklendi.

Desteklerin yüzde 80'inin Türk oyun yazarlarının eserlerine verildi. 

Tiyatro destek listeleri bakanlığın "www.kultur.gov.tr" ile "www.guzelsanatlar.gov.tr" adreslerinde yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: özel tiyatro, ödenek, Kültür ve Turizm Bakanlığı
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