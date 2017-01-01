2017 "devam filmleri"nin yılı olacak

Sinemaseverler, 2017'de beyaz perdede gişe rekortmeni "Recep İvedik" serisinin yeni filminden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını konu alan "Reis"e, sinema tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olmaya aday "Hızlı ve Öfkeli"nin sekizinci filminden, "Karayip Korsanları" serisinin beşincisi "Salazar'ın İntikamı"na kadar birbirinden iddialı birçok yerli ve yabancı filmi izleyebilecek.

Devam filmi "Çalgı Çengi İkimiz: Çalgı Çengi 2" hayranlarıyla 6 Ocak'ta buluşacak. 6 yıl önce bulaştıkları mafya tarafından düğün şarkıcılığı yaptırılan Salih ve Gürkan'ın tehlike ve eğlence dolu macerasının anlatıldığı filmde, sevdiği kızla evlenmek için mafyadan ayrılmak isteyen Salih ve kuzeni Gürkan'a bunu gerçekleştirebilmeleri için, gittikleri düğündeki nikah memurunu kaçırmaları şart koşulur. Görevi mecburen kabul eden ikilinin başına gelen ilginç olayların anlatıldığı filmin, senaristliği ve yönetmenliğini ilkinde olduğu gibi yine Selçuk Aydemir üstleniyor. Yapımın, oyuncu kadrosunda ise yine Murat Cemcir, Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Ayhan Taş ve Şinasi Yurtsever gibi isimler yer alıyor.

Başrollerinde Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence ve "Galaksinin Koruyucuları"nda Starlord'u canlandıran Chris Pratt'ın yer aldığı "Uzay Yolcuları" ise 13 Ocak'ta vizyona girecek. Yönetmenliğini "Enigma" filmiyle beğeni toplayan Morten Tyldum üstlendiği yapımda, uzay gemisi Starship Avalon ile 120 yıl sürecek bir yolculuğa özel tasarlanmış "uyku kapsüllerinde" gönderilen ve ilaç ayarlı uykusundan erken uyanan tamirci Jim Preston ile onun yalnız kalmaması için uyandırılan diğer yolcu yazar Aurora arasındaki olaylar anlatılıyor.

"Ajan Xander Cage geri dönüyor"

Yönetmenliğini Daniel John Caruso'nun üstlendiği, senaryosunu John Brancato ve Michael Ferris'in yazdığı "Yeni Nesil Ajan: 3 Xander Cage'in Dönüşü" 27 Ocak'ta seyirciyle buluşacak. Filmin başrolünde, Vin Diesel yer alıyor. Casus gerilim türünü yeniden tanımlayan gişe rekortmeni film, üçüncü bölümünde ekstrem sporcuyken devlet ajanı olan Xander Cage'in kendi kendini gönderdiği sürgünden dönüşünü, ölümcül alfa savaşçı Xiang ve ekibiyle Pandora'nın kutusu olarak bilinen tehlikeli bir silahı ele geçirme yarışındaki çarpışmalarını konu alıyor.

Başarılı aksiyon filmi "John Wick'in" devam filmi olacak "John Wick 2" ise 10 Şubat'ta vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturduğu filmin başrolünde Keanu Reeves bulunuyor. Reeves'e filmde, Ruby Rose ile Ian McShane eşlik edecek.

Gişe rekortmeni Recep İvedik sevenleriyle buluşacak

Türkiye'nin gişe rekorları kıran yerli komedi serisinin beşinci filmi Recep İvedik de yeni yılın merakla beklenen filmleri arasında yer alıyor. Recep İvedik 4, 7 milyon 369 bin 98 seyirciyle tüm zamanların gişe rekorunu kırmıştı. "Recep İvedik 5" 17 Şubat'ta izleyicinin beğenisine sunulacak. Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı karakteri temel alan Recep İvedik 5'in yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor.

Sinema tarihinin uzun soluklu serilerinden "Resident Evil: Son Bölüm" 24 Şubat'ta seyirciyle buluşacak. Yönetmenliğini bir kez daha Paul Anderson'un üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda ise Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, Ruby Rose, William Levy ve Iain Glen yer alıyor. Yapım, serinin 5'incisi olan "İntikam"daki olayların ardından, insanlığın zombilere karşı verdiği savaştan sağ kurtulan tek kişi olan Alice'in, eski arkadaşlarıyla yeni mutant yaratıklara karşı verdiği savaşı anlatıyor.

Başrollerini X-Men serisinin genç Charles Xavier'ı James McAvoy, The Witch ile yıldızı parlayan Anya Taylor-Joy ve Betty Buckley'nin üstlendiği gerilim filmi "Parçalanmış", 17 Şubat'ta vizyona girecek. Yönetmen, senarist ve yapımcılığını gerilim filmlerinin inişli çıkışlı yönetmeni Night Shyamalan'ın üstlendiği filmde, çoklu kişilik bozukluğundan muzdarip Kevin'in hikayesi anlatılıyor. Filmin oyuncu kadrosunda James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson gibi isimler de yer alıyor.

Reis, 3 Mart'ta seyirciyle buluşacak

Adnan Menderes'in idam haberiyle başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukluk dönemi ile belediye başkanlığına uzanan hayat hikayesini beyaz perdeye yansıtan "Reis" de yılın merakla beklenen yerli yapımları arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençliğini de ele alarak onun gözünden bir "dönem hikayesi" anlatma hedefindeki film, 3 Mart'ta vizyona girecek. Yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz'un üstlendiği yapımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Reha Beyoğlu, eşi Emine Erdoğan'ı ise Özlem Balcı canlandırıyor.

Sinemaseverler, 1996'da vizyona girdikten sonra olay yaratan Trainspotting'in devam filmi "T2: Trainspotting"i 3 Mart'ta izleyebilecek. Yönetmenliğini Danny Boyle'nin üstlendiği filmin başrollerinde ise Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller ve Ewen Bremner yer alıyor.

Hızlı ve Öfkeli "8" ile maceraya devam

Sinema tarihinin en uzun soluklu film serilerinden biri olmaya aday "Hızlı ve Öfkeli"nin sekizincisi 14 Nisan'da vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda Gary Gray'in oturduğu yapımın oyuncu kadrosunda Vin Diesel , Dwayne Johnson, Jason Statham, Helen Mirren ve Charlize Theron bulunuyor. Filmin konusu kısaca şöyle:

"Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dünya turu yapan ekip, her ekip üyesinin temize çıkmasıyla normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eder. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu, ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir..."

Karayip Korsanları film serisinin beşinci filmi "Salazar'ın İntikamı" da 26 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak. Yönetmen koltuğunda Espen Sandberg ve Joachim Ronning ikilisinin oturduğu filmin oyuncu kadrosunda ise Johnny Depp ve Javier Bardem gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmde, çılgın maceralarıyla bilinen, talihsiz kaptan Jack Sparrow'un, korkunç kaptan Salazar'ın gazabı ve intikamından kurtulmanın yollarını araması işleniyor.

Sevilen fantastik seri Transformers'ın devam halkası "Transformers 5"in 23 Haziran, Örümcek Adam çizgi romanlarından uyarlanan, yönetmenliğini "Clown" filmiyle tanınan Jon Watts'ın yaptığı "Örümcek Adam: Eve Dönüş"ise 7 Temmuz'da sinemaseverlerin karşısına çıkacak.