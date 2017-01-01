2014'te yapımına başlanan Troya Müzesi'nde sona doğru

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Troya Antik Kenti girişine 50 milyon liralık harcamayla yapılan "Troya Müzesi" ile "Hamidiye Tabyaları"ndaki yapım ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, Çanakkale'nin muazzam bir kültür mirasına kavuşacağını bildirdi.

Turan yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin yıllık bir tarihe sahip Troya Antik Kenti'nde 2014'te yapımına başlanan müzede sona yaklaşıldığını belirtti.

Çanakkale'nin bir "marka kent" olduğunu ifade eden Turan, kentin her köşesinin ve ilçesinin ayrı bir tarihi barındırdığını anlattı.

Assos'undan Troya'sına kadar birçok alanda değişik hatıraların bulunduğunu aktaran Turan, şöyle konuştu:

"UNESCO tarafından 1998'de Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen Troya, dünyada birçok kişinin,ş kültürel kulağı açık her insanın bildiği özellikte olan bir yer, tarihi bir mekan. Çanakkale'nin binlerce yıl öncesindeki hatıralarını barındıran bir yer. Burada daha öncesinde bazı alt yapı sorunlarımız vardı. Bunları aşmak için büyük mesafeler kat ettik. Artık ulaşım çok rahatladı. Burada örnek bir müzemiz olacak. Dış cephesi eskitilmiş mimariyle yapılacak, günümüz mimarisine uygun olarak yapılacak olan bir müze bu. Maliyeti 50 milyon lirayı bulacak Troya Müzesi, 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 10 bin metrekare kapalı alandan oluşacak."

Homeros'un destanı İlyada'daki "Truva Savaşı'nın yapıldığı yer" olarak da bilinen antik kentteki müzenin bitim aşamasına geldiğine işaret eden Turan, "Burası hem yerel insanımız için bir katma değer üretecek hem de bizim kültür dünyamıza bir katma değer yaratacak. Troya Müzesi bölgenin turizm değerini artıracak." dedi.

"Hamidiye Tabyaları"

Turan, Sultan 2. Abdülhamid'in emriyle 1892 yılında Mareşal Asaf Paşa tarafından inşa edilen Hamidiye Tabyaları'nın, Çanakkale Boğazı'nın kenarında yer alan çok güzel ve önemli bir alan olduğunu kaydetti.

Çanakkale'de Barbaros Mahallesi sınırları içinde bulunan tarihi tabyaların yıllarca farklı amaçlarla kullanıldığını, uzun yıllarca da atıl halde bekletildiğini vurgulayan Turan, şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığının ihalesiyle 17 milyon liralık ödenekle 105 dönümlük alanda başlatılan çalışmalar sürüyor. Burada Çanakkale Deniz Savaşları sırasında boğaz savunmasında kullanılan 10 bonet (tabya) bulunuyor. 2013'ta başlanan çalışmalar ile ayağa kaldırılan Hamidiye Tabyaları'nın restorasyonunda son aşamaya geldik. Burasını sadece bir kültür merkezi olarak yapmıyoruz. Genel itibarıyla, tadilatından da öte restorasyondan da öte çevresindeki büyük alan ile beraber, bir kültür, kongre, eğlence bir hatıra mekanı haline gelecek. Oradaki bütün sergilerin, düğünlerin, toplantıların yapılacağı hale gelecek."

Hamidiye Tabyaları ve yanındaki alanın tamamlanmasıyla beraber bölgenin, Çanakkale ve ülkemiz için çok önemli turizm alanı olacağını vurgulayan Turan, "Troya Müzemiz de tüm dünyanın ziyaret etmek istediği bir yer olacak." ifadesini kullandı.

Turan, Çanakkale'nin müze ve tabyalarla muazzam bir kültür mirasına kavuşacağını sözlerine ekledi.