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Buradasınız : » » 2 bin yıllık mumya bulundu

2 bin yıllık mumya bulundu

Moğolistan'da 2 bin yıl öncesine ait olduğu sanılan bir mezarda Çin'e özgü kıyafetler giymiş bir erkeğin mumyası bulundu.

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2 bin yıllık mumya bulundu

Moğolistan'da 2 bin yıl öncesine ait olduğu sanılan bir mezarda Çin'e özgü kıyafetler giymiş bir erkeğin mumyası bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Kültürel Miras Ulusal Araştırma Enstitüsü araştırmacıları, Altay Dağlarındaki Shiveet Khairhan kalıntılarında bir mezarda 165-170 santimetre boylarında bir erkeğin mumyasını bulduklarını açıkladı.

Araştırmacılar, kazılar sırasında Moğolistan ve Rusya'dan göçebeler tarafından MÖ 3-5. yüzyılda inşa edildiği sanılan iki taş mezar ve yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait daha ufak 3 mezar ortaya çıkardı.

Küçük mezarlardan birinde bulunan mumyanın, Çin tarzı bir elbiseyle gömüldüğü, elbisenin alt kısmının zaman içinde yok olduğu kaydedildi.

Mumyanın üzerindeki giysinin, "Çin'de "youren" tarzı olarak adlandırılan kruvaze bir elbise olduğu belirlendi.

Mumyanın, İpek Yolu ticaret güzergahında seyahat eden Çinli bir tüccara ait olup olmadığının belirlenmesi için araştırmalar yapılacak. 

Etiketler: Moğolistan, mumya
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