2 bin 750 yıllık nekropolu belediye koruyacak

İçişleri Bakanlığınca KHK ile görevlendirme yapılan Gürpınar Belediyesi, Çavuştepe Kalesi kazı ve onarım çalışmalarında ortaya çıkarılan 2 bi̇n 750 yıllık Urartu nekropolunun korunması için çalışma başlattı.

Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında sürdürülen çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan 2 bin 750 yıllık nekropol alanını korumak amacıyla çevresinde tel örgü çalışması yürütüyor.

Bölgede izinsiz kazıların önüne geçmek için alanın güvenliği sağlanırken, belediye de kazı çalışmalarında kullanılmak amacıyla 2 su deposu temin edecek.

Doç. Dr. Çavuşoğlu, kaledeki kazı çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle sürdürdüklerini belirterek, Gürpınar Belediyesinin çalışmalara büyük destek verdiğini söyledi.

Urartu dönemi mezarlığının bulunduğu alanın korunması için başlatılan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu aktaran Çavuşoğlu, geçmiş yıllarda definecilerin nekropole çok ciddi zarar verdiğini kaydetti.

Ele geçirilen eserlerin korunarak geleceğe aktarılacağını bildiren Rafet Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Urartu dönemi insanlarının sosyal yaşantıları, dini inanışları ve ölü gömme adetleri hakkında bilgi edinmek ve definecilerden nekropolu kurtarmak üzere başlatılan çalışmalarda 2 farklı gömme geleneği tespit edildi. Bu geleneklerden ilki, ölülerin yakılarak (kremasyon) küllerinin bir çömleğin içine konulduğu Urne tipi gömü, ikincisi ise ölülerin toprağa, anne karnındaki duruş biçimi olan 'hoker' tarzında yerleştirildiği toprak tipi. Kazı alanının güneye bakan kısmında ve yüzeyin yaklaşık yarım metre altında ise büyük ölçüde kırık 8 adet Urne mezar ortaya çıkarıldı."