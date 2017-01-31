18 film 'Altın ayı' için yarışacak

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 67. Uluslararası Film Festivali'nde (Berlinale) 18 film "Altın ayı" ödülü için yarışacak.

Federal Basın ve Enformasyon Dairesi'nin salonunda Berlinale Direktörü Dieter Kosslick'in de katıldığı basın toplantısında 9-19 Şubat'taki festivalin programı tanıtıldı.

Bu yıl yarışma bölümünde 24 filmin gösterileceği Berlinale'de 18 film "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.

Açılış 'Django' ile

Diğer 6 filmin yarışma dışında tutulduğu festivalin açılışı 9 Şubat’ta Fransız yönetmen Etienne Comar’ın "Django" filmiyle yapılacak.

"Kaygı" en iyi ilk film ödülüne aday

Berlinale'de dünya prömiyeri yapılacak filmler arasında "Kaygı" da bulunuyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Ceylan Özgün Özçelik’in yaptığı film festivalin panorama bölümünde gösterilecek.

Yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi de olan "Kaygı", Berlinale'de en iyi ilk film ödülüne aday gösterildi.

Jüri başkanı Pau Verhoeven

"Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" ödülleri alacak filmleri belirleyecek jürinin başkanlığını Hollandalı yönetmen ve senarist Paul Verhoeven yapacak.

Yedi kişilik uluslararası jüride Verhoeven’in yanı sıra Tunuslu yapımcı Dora Bouchoucha, İzlandalı sanatçı Olafur Eliasson, Amerikalı oyuncu Maggi Gyllenhaal, Alman oyuncu Julia Jentsch, Meksikalı oyuncu Diego Luna ve Çin’den yönetmen ve senarist Wang Quan'an yer alıyor.

"Altın Ayı Onur Ödülünü" Milena Canonero'ya verilecek

Berlinale Direktörü Kosslick, bu yıl "Altın Ayı Onur Ödülünü" İtalyan kostüm tasarımcısı Milena Canonero'ya verileceğini açıkladı.

67. Berlin Film Festivali'ndeki filmlerin cesaret, umut ve mizah içerikli olacağını belirten Kosslick, festivalin maliyetinin de yaklaşık 25 milyon avro olduğunu ifade etti.

Kosslick, Berlinale'ye bu yıl Penelope Cruz, Chatherine Deneuve, Richard Gere, Ethan Hawke gibi çok sayıda yıldız oyuncunun da katılacağını kaydetti.

Çeşitli kategorilerde 72 ülkeden 399 filmin gösterileceği festivalde ödüller 18 Şubat'ta sahiplerini bulacak.