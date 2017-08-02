  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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1600 yıllık mozaik müzeye taşınıyor

Adıyaman'ın Harmanlı beldesinde bulunan Roma dönemine ait bin 600 yıllık mozaiğin müzeye taşınması için çalışma başlatıldı.

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1600 yıllık mozaik müzeye taşınıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı beldesinde bulunan Roma dönemine ait bin 600 yıllığın mozaiğin müzeye taşınacağı bildirildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Gölbaşı ilçesinde bulunan mozaiğin, yetkili kurum ve kuruluşlardan yasal izinler alınarak kurtarma kazısına başlandığı belirtildi.

Mozaiklerin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca müzeye taşınmasının uygun görüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müze Müdürlüğü kurtarma kazılarını her iki alanda da yaparak bitirme aşamasına getirmiştir. Bu mozaiklerle ilgili bilimsel çalışmalar yapılmış olup, ilimizin de bağlı bulunduğu Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü uzmanlarıyla beraber taşıma işlemleri gerçekleştirilecektir."

Açıklamada, taşınacak mozaiklerin nem, ısı ve ışık gibi belirli koşulların sağlandığı bir ortamda koruma altına alınması zorunluluğu bulunduğu belirtilerek, "Bu değerlerin başka bir müze ya da başka bir ile verilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yatırım programına alınmış olan Adıyaman Arkeoloji ve Panorama Müzesi yapıldığında bu müzede sergilenecektir." değerlendirmesinde bulunuldu. AA

Etiketler: Adıyaman, gölbaşı, Roma dönemi, mozaik
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