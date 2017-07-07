150 bin dolar değerindeki tablo çalındı

Yeni Zelandalı ressam Colin John McCahon’un Comet (F13) adlı eseri, Avustralya'nın Sydney kentinde çalındı.

BBC’de yer alan habere göre, Yeni Güney Galler polisi, tablonun ev sahiplerinin taşınması sırasında çalındığını açıkladı.

McCahon'un 1974'te tamamladığı, 1 metreye 75 santimetre boyutlarındaki tablonun yaklaşık 150 bin dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Sanat simsarı Stephen Nall, Avustralya'da sanat eserlerini kara borsada satmak son derece güç olduğu için sanat eseri hırsızlığına nadiren rastlandığını söyledi.

1987'de ölen McÇahon, Yeni Zelanda'nın en önemli ressamlarından biri kabul ediliyor.