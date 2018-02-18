15 Temmuz'un anlatıldığı minyatürler Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cep telefonu aracılığıyla halkı sokağa çıkmaya çağırmasından Ömer Halis Demir’in şehit edilmesine, halkın sokağa dökülmesine, TBMM'nin bombalanmasından camilerden selaların okunmasına kadar yaşanan birçok olay minyatüre konu oldu. Te

zhip ve minyatür sanatçısı Sezen Okur Altıner, o gece yaşananları, Osmanlı padişahlarının savaşta galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği "tılsımlı gömlek"in minyatürüne tek tek işledi.

Zene Okur Altıner,: Tarihte fotoğraf olmadığından minyatürle anlatılırdı

Darbe girişimini unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak için o gece yaşananları aktarmak için minyatürü seçtiğini anlatan Zene Okur Altıner, “15 Temmuz hepimizi derinden yaralayan bir olay oldu. Sanatçı olarak ben de ‘ne yapabilirim’ diye düşünürken bunu minyatüre yansıtmak istedim. Tarihimizde hep önemli olayları anlatmak için yapılmış bir sanattı.

O dönemde fotoğraf olmadığı için padişahların sünnet törenleri, av sahneleri, tarihi olayları minyatürlerle işleniyordu. Günümüzde fotoğraf var ama biz yine de geleneksel sanatlarımızı yaşatmak için artık önemli olayları tablo şeklinde minyatüre yansıtıyoruz ve ben de 15 Temmuz olaylarını eserlerimle anlatmak istedim” dedi.

TBMM’nin bombalanmasından Halisdemir’in kahramanlığına

15 Temmuz gecesi yaşanan ve akıllara kazınan her bir olayı minyatürde resmeden Altıner, eserde işlediği konuları şöyle sıraladı:

“Bu minyatürümde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon kanalına cep telefonu aracılığıyla bağlanarak halkı sokağa çıkmaya çağırması, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde tanklara karşı insanların ellerinde sadece bayraklarla darbecileri ikna etmeye çalışması, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında insanların kenetlenmesi, TBMM'nin bombalanması, Şerife Boz’un mahalledeki gençleri toplayıp kullandığı kamyonla meydana gitmesi, Hicabi Bitik'in Akıncı Üssü'nden kalkan F-16'ları durdurmak için tarlasındaki samanları yakması, 15 Temmuz kahramanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in dik duruşu, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezindeki polislerin şehit edilmesi, Marmaris'te otele yapılan saldırı, selaların okunması gibi o gece her yerde herkes bir mücadele vardı ve ben de bunu elimden geldiğince işledim, inşallah başarılı olmuştur” ifadelerini kullandı.

Tılsımlı gömlek üzerine işledi

Türkiye'nin 15 Temmuz'da bir koruyucu tarafından korunduğuna inandığı için eskiden padişahların kullandığı tılsımlı gömlek biçimindeki kağıt üzerinde çalışmasını icra eden Altıner, “Eskiden padişahlarımız savaşa giderken, kaftanlarının altına dualı ve onun ismine yapılmış bir tılsımlı gömlek giyerlermiş. Ben bu formu, o gün sanki milletimizin tılsımlı gömlekle korunuyormuşcasına o azmini vermeye çalıştım. O forma oturttum bütün olayları, tılsımlı gömlek dışında ise şer odakları yer alıyor” dedi.

Çalışmasında fon rengi olarak şiddeti temsil eden kırmızıyı kullandığını belirten Altıner, kırmızının çevresine Türkiye'nin etrafını saran kara bulutları temsilen de siyah boya püskürtmeleri yaptığını, tılsımlı gömlek üzerinde ise umut veren renkler mavi ve yeşil tonları kullandığını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde sergilenecek

Altıner, minyatürlerin tamamlanmasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergileneceğini belirterek, “Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz Komisyonu’nun aldığı bir kararla, bu eserlerimiz tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde sergilenecek. Amacımız 15 Temmuz’u unutturmamak ve bu şekilde inşallah gelecek nesillere de bir belge olarak bırakmak” dedi.

Kaynak: İHA