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15 Temmuz'u unutturmamak için beste yaptı

Bursa Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Bayar, şair Nurullah Genç'in 15 Temmuz şehitleri için kaleme aldığı şiiri besteleyip klip çekti.

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15 Temmuzu unutturmamak için beste yaptı

Bursa Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Bayar, Nurullah Genç'in sevdiği bir şair olduğunu ve geçen yıl bu şiiri okuduğunda çok etkilendiğini anlattı.

Eserin ortaya çıkış öyküsünü aktaran Yavuz Bayar, şöyle konuştu:

"Görev vesilesiyle bir okulumuza uğradığımda masanın üzerinde '15 Temmuz Şiirleri Antolojisi' adlı kitabını fark ettim. Oradaki eserleri incelediğimde, Nurullah Genç'in yazdığı '15 Temmuz Marşı' şiirini görünce duraksadım. Çünkü kendisinin şiirlerini severek takip ediyorum. O şiiri okuyunca 15 Temmuz'u baştan sona betimleyen bir şiir olduğunu gördüm. Cep telefonuyla fotoğrafını çektim. Akşam evde sazımla şiiri mırıldanınca 'Bu şiire müzikle bir hayat verebilir miyiz?' şeklinde bir duygu belirdi bende. Eşim ve çevremdekilerden olumlu tepki alınca, bunu bir beste yaptım ve sosyal medya hesabımdan paylaştım."

Bayar, sosyal medyadan olumlu tepkiler aldığını, bazı öğretmen arkadaşları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle de stüdyo çekimlerini yaptıklarını anlattı.

Her acı olayla ilgili ağıtlar yakıldığını, türküler ve uzun havalar söylendiğini hatırlatan Yavuz Bayar, "15 Temmuz ile ilgili birçok eser ortaya çıktı ama 15 Temmuz şehitlerine ithafen, onları unutmamak, vesile olabileceksem unutturmamak adına böyle bir girişimimiz oldu. 3 gün içerisinde parçanın klibi çekildi" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: yavuz bayar, nurullah genç, 15 temmuz
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