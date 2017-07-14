"15 Temmuz" sergisine rekor ziyaretçi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde açılan, "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Fotoğraf Sergisi", 10 ayda 100 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve sonrasının fotoğraflarla anlatıldığı sergiyi her yaştan yerli ve yabancı vatandaşın ziyaret ettiğini söyledi.

Sergiyi yerli ve yabancı ziyaretçilerin gezmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Uysal, "Almanya, Hollanda, Belçika, Avustralya, Japonya, Çin, Fransa başta olmak üzere pek çok ülkenin yanı sıra Türkiye'nin hemen hemen her ilinden ziyaretçi ağırladık." dedi.

15 Temmuz'da Türk halkının büyük bir destan yazdığını ve destanın tarih sayfalarında altın harflerle yazıldığını belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Ülkemizde bir serginin bu kadar açık kaldığı yerlerden biri de Ereğli'dir. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında açtığımız sergimiz 10 ayı geçti ve 100 bin kişiyi ağırladık. Gerek yurt içi gerekse yurt dışından binlerce vatandaşımızın sergiyi gezmiş olması bu konudaki duyarlılığın ne kadar yüksek olduğunun da bir göstergesidir. Sergi salonunda oluşturulan, 'Bu vatan için kanımı son damlasına kadar vermeye hazırım' köşesinde de vatandaşlarımız gönüllü olarak imza atıp parmak izi verdi. 30 bin kişi uygulamaya katıldı. Bunlar kitap haline getirilerek Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek."