15 Temmuz Şehitler Müzesi 2. yıldönümünde kısmen açılıyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında "15 Temmuz Şehitler Müzesi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Projesi" adıyla hayata geçen projenin inşaatı, 12 Mart'ta başladı. Projede çalışmalar, 24 saat esasına göre devam ediyor.

Müze'de darbeler tarihini anlatan bilgilendirme alanı da bulunacak

Tamamı 15 bin metrekarelik alanı kapsayan projede, müzenin alanı bin 500 metrekare. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ise yaklaşık 3 bin metrekarelik alana sahip olacak. Projede, 200 metrekare civarında mescit alanı bulunuyor.

15 Temmuz'da kısmen açılması planlanan müzenin alt katında dünya darbeler tarihi ile sebepleri, sömürgecilik ve kolonyalizm tarihi ile ilgili bilgilendirme alanları olacak.

11 bin metrekarelik yeşil alan yer alacak

Projenin tamamlanmasıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü binasından İstanbul trafiği akıllı sistemlerle izlenecek. Binaların etrafında 11 bin metrekarelik yeşil alan yer alacak.

Proje Müdürü İsmail Aslan, "15 Temmuz Şehitler Müzesi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü" projesinin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında inşa edildiğini söyledi.

"15 Temmuz Şehitler Müzesi, Şehitler Makamı'nın bir mütemmim cüzü"

İsmail Aslan, Şehitler Makamı'nın da mimarı olan Muharrem Hilmi Şenalp tarafından tasarlanan projeye 12 Mart'ta başlandığını belirtti.

"Proje, bölgede daha önce barakalarda İstanbul trafiğinin denetlenmesi hizmetini veren şube müdürlüğünün binalarını yekpare bir alana kavuşturmayı ve Şehitler Makamı'nın bir mütemmim cüzü olarak ifade ettiğimiz 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni, küçük bir mescit ihtiva ediyor. Müzenin alanı bin 500 metrekareyi kapsıyor. 200 metrekare civarında mescit alanı bulunuyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü inşaatı ise yaklaşık 3 bin metrekarelik alana sahip. Projenin tamamı 15 bin metrekarelik alana oturuyor."

İsmail Aslan, Avrupa ve Anadolu yakasından gelen ziyaretçiler için açık otoparklar tasarlandığını, gelenlerin buraya rahat şekilde ulaşıp, araçlarını park edebileceğini anlattı.

"15 Temmuz şehit ve gazilerinin hatıraları yaşatılacak"

Aslan, 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan kişilerin ve gazilerin hatıralarının yaşatılacağının altını çizdi.

"Dünya darbeler tarihi, sömürgecilik tarihi bilgilendirmelerinin yer aldığı mekanlar tasarlanıyor. İçerik çalışmaları bir başka grup tarafından devam ediyor. Halkımızın olağanüstü direnişiyle darbe girişimi bastırıldı. Darbe girişimi sırasında şehit olan, araçlarına veya mülklerine zarar verilen insanlar oldu. Onların bazı hatıraları da burada objeler, eşyalar olarak yansıtılacak. 15 Temmuz'da da müze, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın nezaretinde kısmen açılacak."

"24 saat esasına göre çalışıyoruz"

Aslan, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "24 saat esasına göre çalışıyoruz. Binanın iç kısmında ince işler devam ediyor. Dış kısmını da toparlamaya çalışıyoruz. 15 Temmuz tarihinde kısmen açılışını yapacağız. 2 ay içerisinde de tamamen açacağız" dedi.

Müzenin kısmen açılışının yapılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü inşaatının devam edeceğini dile getiren Aslan, müdürlük binasının tamamlanmasının ardından emniyet personelinin İstanbul trafiğini, akıllı sistemlerle buradaki tek merkezden izleyeceğini anlattı.

Kaynak: AA