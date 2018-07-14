15 Temmuz Roman Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Bahçelievler Belediyesi'nin 15 Temmuz darbe girişimine karşı direniş ruhunu canlı tutmak ve darbe gecesi yaşananları gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla düzenlediği "Tarihin Şahitleri Yazılıyor" başlıklı roman yarışmasının ödül töreni, Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve 15 Temmuz'da yaşananlarla ilgili hazırlanan bir videonun gösterimiyle başlayan programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, 'hafıza-i beşer nisyan ile malüldür' sözünü hatırlatarak, "Şunu söylüyor büyüklerimiz, insan hafızasında unutma hastalığı vardır ama yazı ve kayıt şaşmaz, devamlı durur. İşte biz de Bahçelievler Belediyesi olarak bunu yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

"Unutmayacağız, unutturmayacağız"

Develioğlu, 15 Temmuz'da yurt genelinde 251 vatandaşın şehit olduğunu anımsatarak, "İnsanlar vatanları, ülkeleri, memleketleri, istiklalleri ve istikballeri için canlarını verdi. Böyle bir hain girişimi bu millet göğsünü siper ederek durdurdu, biz bunu unutmayacağız, unutturmayacağız" şeklinde konuştu.

Yarışmanın duyurulması için destek veren belediye, medya kuruluşları ve sponsorlar ile jüri üyelerine teşekkür eden Develioğlu, "Biz zabıt olsun şaşmasın diye 'Tarihin Şahitleri Yazılıyor' başlıklı 15 Temmuz roman yarışmasını yapmaya çalıştık" dedi.

15 Temmuz'da havalimanına gidenlerin hiçbir iş yerine en ufak bir zarar dahi verilmediğine şahit olduklarını ifade eden Develioğlu, "O insanların tek bir düşüncesi vardı, o da vatandı. Ülkelerini kurtarmaktan başka bir şey düşünmüyorlardı" dedi.

"15 Temmuz zihnimizde halen diri ve canlı"

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de 15 Temmuz'da yaşananların herkesin zihninde halen diri ve canlı olduğunu söyledi.

Yapılan ziyaret ve programlarda acıları tekrar yaşatmaktan çok, 15 Temmuz kahramanlarının cesaret ve öz güvenini nesilden nesle aktaracak, milli hafızada bunu var kılacak işlere imza atmayı amaçladıklarını vurgulayan Şebik, "Rabbim bir daha böylesi darbeler yaşatmasın ama bu ülkeyi de kahramansız bırakmasın. Türk milletinin öz güveni yerinde olduğu zaman neleri başarabildiğini 15 Temmuz'da çok net bir şekilde görmüş olduk" ifadesini kullandı.

Jüri üyeleri adına söz alan Abdullah Uçman ise yarışmaya beklenenden çok daha fazla ilgi gösterildiğini, roman yazmanın kolay bir iş olmadığını ve ülkedeki önemli olayları roman konusu yapan az sayıda yazar olduğunu dile getirdi.

Genç roman yazarlarına tavsiyelerde bulunan Uçman, "Yarışmaya katılanların işlerini ciddiye almaları, isim yapmış romancıların külliyatlarını okumaları gerekir" diye konuştu.

Kültür Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sanat Yönetmeni İrfan Gürdal'ın kahramanlık türkülerinden oluşan bir konser verdiği programda, jüri üyelerinden Ahmet Tezcan, Sibel Eraslan, Cemal Şakar, Abdullah Uçman ve Zekeriya Yıldız'a plaket takdim edildi.

Ödüller

Ali Söyler'in "Gündoğarken Bir Gül Solunca" romanıyla birinci olduğu yarışmada, ikincilik ödülünü Ahmet Özkan'ın "Dağın Oğulları" isimli eseri, üçüncülük ödülünü Kemalettin Çalık'ın "Pahalı Oyunlar" romanı aldı.

Yarışmada, mansiyon ödülüne "Dedeağaç'ın Kızılelma Kokusu" eseriyle Alperen Akçay, jüri özel ödülüne ise "Ebu Cehil Karpuzu" adlı romanıyla Recep Seyhan layık görüldü.

Yaklaşık 150 başvurunun yapıldığı yarışmanın birincisine 50 bin, ikincisine 35 bin, üçüncüsüne 20 bin lira verilirken, mansiyon ödülü de 10 bin lira oldu.

Kaynak: AA