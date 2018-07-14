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15 Temmuz hain darbe girişimini animasyon filmle anlattı

Kahramanmaraş'ta bilgisayar öğretmeni Ayşenur Alkaya, hazırladığı "15 Temmuz destanı" isimli animasyon filmle hain darbe girişiminde yaşananları anlattı.

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15 Temmuz hain darbe girişimini animasyon filmle anlattı

Bilgisayar öğretmeni Ayşenur Alkaya, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili yaklaşık 8 aylık çalışmanın ardından 3 boyutlu animasyon film hazırladı.

Darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asker kıyafetli hainlerin köprüyü kapatması, 15 Temmuz Gazisi Safiye Bayat'ın hainlerle tartışmasıyla başlayan film, şehit Ömer Halisdemir'in gösterdiği kahramanlık ve hain Semih Terzi'nin etkisiz hale getirilmesiyle devam ediyor.

Vatandaşların tanklara karşı ülkeyi savunmalarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara yönelik televizyon kanalındaki açıklamasına da animasyon filmde yer veriliyor.

Unutulmamasını istiyor

Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un şehit edildiği olayın da anlatıldığı animasyon film, hainler tarafından sivil vatandaşların üzerine helikopterlerden ateş açılması, TBMM'nin bombalanmasının ardından asker kıyafetli hainlerin teslim olmasıyla son buluyor. 

Bilgisayar öğretmeni Ayşenur Alkaya, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların her kesim tarafından öğrenilmesi ve unutulmaması için böyle bir animasyon film hazırladığını söyledi.

"Emek verdim ama değdi"

Alkaya, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bir öğretmen olarak 3 boyutlu animasyon film hazırladım. Çocuklarımıza ve gençlerimize 15 Temmuz’da yapılan hainlikleri daha iyi anlatmak istedim. 10 dakikalık bu animasyon filmi 8 aylık bir çalışmanın ardından tamamladım. Uzun bir süre emek verdim ama buna değdi.

Çünkü 15 Temmuz'da şehitler ve gaziler verdik. Hazırladığım animasyon filmi Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyorum. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum."

Kaynak: AA
 

Etiketler: animasyon, 15 temmuz
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