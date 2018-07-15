15 Temmuz etkinlikleri için Ulusal Bisiklet Yarışması düzenlendi

Kastamonu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri için Ulusal Bisiklet Yarışması düzenlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği organizasyon kadınlar, genç kızlar, master erkekler 35, master erkekler 40 ve master erkekler 50 kategorilerinde yapıldı.

Başlangıcını Vali Yaşar Karadeniz'in yaptığı yarış, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden başladı. 50 kilometrelik parkurda gerçekleşen organizasyon, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Ödüllerini aldılar

Beş kategoride 27 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Master erkekler 35 kategorisinde birinci olan Okan Türk, organizasyona Bolu'dan katıldığını söyledi. Elde ettiği sonuçtan dolayı mutlu olduğunu belirten Okan Türk, "Geçen yıl ikinci olmuştum. Bildiğim, sevdiğim bir parkur. Seneye yine gelmeyi düşünüyorum" dedi.

Kadınlar kategorisinde birinci olan Arzu Sağnak ise, yarışlara İstanbul'dan katıldığını anlatarak, "Çok yorulmadan parkuru bitirdik. Güzel bir yarıştı" diye konuştu.

Organizasyona katılan en yaşlı sporcu Yaşar Kabukoğlu, 58 yaşında olduğunu söyledi ve "Yarışların 15 Temmuz'un anısına düzenlenmesi çok güzel. Gençlerle yarışmak hiç iyi değil. Gençler çok hızlı. Biz artık yaşlandık" dedi.

Kaynak: AA