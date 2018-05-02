11 yaşındaki Elif konservatuvarın ilk senesinde üç birincilik kazandı

11 yaşındaki Elif Eroğlu, Adana'da yaşıyor.

Elif'in annesi Deniz Eroğlu, kızına hamilelik döneminden itibaren müzik dinletmeye başladı. Elif doğduktan sonra da evde elinden geldiğince klasik müzik dinletti.

Müzikle iç içe büyüyen Elif, 9 yaşındayken Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı seçmelerine katıldı. Müzik ve Bale Ortaokulu Yaylı Çalgılar Keman Bölümü’nde yarı zamanlı olarak haftada iki saat eğitim görme hakkı kazandı. Bu yıl başından itibaren ise, tam zamanlı eğitim görmeye başladı.

Müzik hayatına kemanla başlayan Elif, ikinci enstrüman olarak piyanoyu tercih etti.

İlk senesinde katıldığı 8. Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışması, 3. Tokyo Uluslararası Müzik Yarışması ile Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası İnternet Müzik Yarışması'nda birinci oldu.

"Mutluluk verici bir heyecan"

Elif, sabah kalkar kalmaz çalışmaya başlıyor. Küçük alıştırmalarla ellerini ısıtıyor. Daha sonra okulda ve evde çalışmalarına devam ediyor.

"Keman çalarken çaldığım müzik tarzına göre hissettiğim duygularım değişiyor, çoğunlukla bir heyecan basıyor ama bu normal hissedilen bir heyecan değil, mutluluk verici bir heyecan. Mutlu oluyorum. Hissettiklerimi beni dinleyen, izleyenlere de hissettirmeye çalışıyorum. İlk olarak çok iyi bir müzik sanatçısı olmak, büyük konser salonlarında çıkmak, keman çalmak istiyorum. İleride müzik öğretmeni olmak istiyorum."

Elif, müzikle ilgilenmek isteyen yaşıtlarına mümkün olduğunca müziğe erken başlamalarını öneriyor.

"Müziğe, bir enstrümana sadece bir hobi olarak değil hayatlarını değiştirecek bir iş olarak bakmalarını istiyorum. Müziği erken yaşta başlamak her zaman daha avantajlı oluyor. Müziğe başladıklarında hep yoğun çalışmalarını isterim çünkü çalışmadan hiçbir şey olmuyor."

Daha büyük sahnelerde de yer alacak

ÇÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Toğrul Ganiyev, Elif'in birincilikler aldığı yarışmaların prestijli yarışmalar olduğunu ve Elif'in en başarılı öğrencilerinden olduğunu anlattı.

"Bütün çocuklar birbirinden yetenekli, Elif onların içinde çok yetenekli, parlayan bir yıldız olacak. Şu anda yeni yarışmalardan döndü. Aldığı ödüller sayısı çok fazla. Elif, çocukluğundan böyle başlayınca inşallah umudumuz daha da büyük sahnelerde yer alacak. Uluslararası yarışmalarda başarısına, yurt dışında eğitimine devam edecek."

Kaynak: AA