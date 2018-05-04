11 metrekarelik bodrumda ailesinin geçimine katkı sağlıyor

30 yaşındaki Nuray Pirdal, Erzincan'da yaşıyor.

Ev kadını olan Pirdal'ın evinin bodrumunda 11 metrekarelik atölyesi bulunuyor. Atölyesinde, ahşaptan yapboz, mıknatıslı buzdolabı süsü, saat ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü maketi gibi çeşitli hediyelik eşyalar hazırlıyor. Daha sonra hazırladığı hediyelik eşyaları satıyor. Böylece ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

İşini severek yapan Pirdal, el işçiliğini babasından öğrendiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Okullara ahşap boyamaların yanı sıra el emeği olarak her türlü ahşap ürünü yapabiliyoruz. Eşimi işe gönderip ardından kahvaltısını yaptırdığım çocuklarımı okula göndererek bodrumdaki atölyeme iniyorum. Atölyedeki işlerimi yapıyorum, sonra çocuklar yemeğe geleceği vakit eve çıkıyorum, onların yemeklerini yedirip tekrar bodruma iniyorum. Buradan arta kalan zamanımda da ev işlerini yapıyorum, sonra tekrar çocukları okuldan alıyorum. Günüm bu şekilde geçiyor."

Pirdal, ev kadınlarına da benzer işler yapmalarını öneriyor:

"Evde oturmaktansa para kazanıyorum. Ahşaptan her türlü hediyelik eşya yapabiliyorum. Ürünlerimi yaparken hayal gücümü kullanıyorum ya da taleplere göre yapıyorum."

Kaynak: AA