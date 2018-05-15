'10. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri' sahiplerini buldu

Birbirinden farklı kültürler, birbirinden farklı hikayeler. Onlarca nitelikli film yine kıyasıya yarıştı.

TRT, farklı coğrafyalardan belgeselcileri 10'uncu kez İstanbul'da buluşturdu. "Uluslararası TRT Belgesel Günleri"nin son gününde ödül heyecanı vardı.

Finalde 38 eserin yarıştığı organizasyonda, 3 kategoride en iyi filmler ödüllendirildi.

Uluslararası: Unutulmuş Kıyı Zhalanash

Uluslararası kategoride, Marcin Sauter'in yönettiği "Unutulmuş Kıyı Zhalanash" En İyi Film ödülüne layık görüldü.

Ödülü veren TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun, İsrail'in Gazze'deki katliamına dikkat çekti.

"Filistin topraklarında İsrail'in şehit ettiği her bir Filistinli kardeşimiz için büyük üzüntü duymaktayız. İnanıyorum ki, siz belgeselciler, bu utanç verici sessizliğin bir parçası olmayacaksınız ve yapmış olduğunuz yapımlarda ve belgesellerde bu katliamlara yer vereceksiniz."

Ulusal Profesyonel: Sevan Bıçakçı: İstanbul'u Mücevhere Sığdıran Usta

Ulusal Profesyonel kategoride "En İyi Film Ödülü"nü, Ümran Safter'in yönettiği "Sevan Bıçakçı: İstanbul'u Mücevhere Sığdıran Usta" filmi aldı.

Safter ödülünü, TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli'den aldı.

Ulusal Öğrenci Filmleri: Kurbağa Avcıları

Batuhan Kurt'un yönettiği "Kurbağa Avcıları" da, Ulusal Öğrenci Filmleri kategorisinde "En İyi Film" ödülüne değer görüldü.

Batuhan Kurt'a ödülünü TRT Genel Müdür Yardımcısı Zeki Çiftçi verdi.

Ödülünü aldıktan sonra konuşma yapan Kurt, "Belgeseli ve belgeselciliği yücelten TRT'ye çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: TRT Haber