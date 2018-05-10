10. Uluslararası TRT Belgesel Günleri başladı

2009 yılında ilk olarak ulusal çapta düzenlenen, 2010’da uluslararası kategorinin eklendiği Uluslararası TRT Belgesel Günleri her yıl mayıs ayında İstanbul’da dünyanın dört bir yanından belgeselcileri bir araya getiriyor.

Etkinlik haftası finalist filmleri de kapsayan salon gösterimleri, söyleşileri, konserleri ve ödüllerin sahiplerini bulduğu gala gecesi ile belgesel severlerde alışkanlık yaratmaya aday bir belgesel şenliğine dönüştü.

Yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi

Bu yıl 10'ncusu gerçekleştirilen Uluslararası TRT Belgesel Günleri'nde 3 kategoride 38 film finale kaldı.

TRT'nin, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek amacıyla başlattığı Uluslararası TRT Belgesel Günleri bu yıl da yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi gördü.

Finale kalan filmler, 10-13 Mayıs 2018 tarihlerinde "TRT Belgesel Günleri"nde seyirciyle buluşuyor.

Bu yıl 10'ncusu gerçekleştirilen Uluslararası TRT Belgesel Günleri'nde Peru'dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne, Madagaskar'dan Kanada'ya, Nepal'den Brezilya'ya kadar uzanan 79 ülkeden 624 başvuru yapıldı. Yapılan ön elemenin sonucunda 3 kategoride 38 film finale kaldı.

Finalistler 7 ayrı salonda seyirciyle buluşacak

Finalist filmlerin yanı sıra, yarışma dışı özel seçkiler ve panorama filmleri ile ödüllü TRT belgeselleri 10-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul'da 7 ayrı salonda seyirciyle buluşacak.

Gösterimlerin yapılacağı salonlar şöyle; TRT İstanbul Radyosu, Harbiye Notre Dame De Sion Fransız Lisesi, Harbiye Fransız Kültür Merkezi, Taksim Cinemo 7. Salon, Beyoğlu Cinemo 8. Salon, Beyoğlu Akbank Sanat, Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi, Şişhane Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi.

Gösterimler halka açık ve ücretsiz

Dünya festivallerinden seçilen 70'e yakın filmin önemli bir bölümü de festival kapsamında Türkiye'de ilk kez gösterime sunulacak. Gösterimlerin halka açık ve ücretsiz olduğu etkinlikte, ayrıca açık hava konserleri, belgesel konulu paneller, sunum ve seminerler ve çeşitli kültürel-sosyal çalışmalar yer alıyor.

10. Uluslararası TRT Belgesel Günleri'nde ödül kazananlar 14 Mayıs'ta finalist film yönetmenleri, sektör temsilcileri, basın mensupları ile özel davetlilerin katılımıyla düzenlenecek olan gala/ödül töreni programında ilan edilecek.

Uluslararası TRT Belgesel Günleri'nde bu yıl "Ulusal Profesyonel" kategoride finale kalan filmler ve yönetmenlerinin isimleri şöyle:

"Başka Bir Dünya Mümkün (Oğuzhan İhtiyar), Başka Tren Gıdı Gıdı (Yasin Ali Türkeri), Bulak (Turgay Kural), Evin (Celil Badikanlı/Özlem Diler), İki Kalp Üç Kitap (Ece Güneş Saadetyan), Karlar Altında 42 Gün (Kamil Erdoğan), Kazım (Dilek Kaya), Sevan Bıçakçı: İstanbul’u Mücevhere Sığdıran Usta (Ümran Safter), Suriye İçin Ağıt (Eda Elif Tibet/Maisa Alhafez), Terin Tohumu (Mehmet Sarı) Yurtsuz (Kerim Abanoz), Yusuf Kenan (Mesut Gengeç)."

Ayrıca, finale kalan "Ulusal Öğrenci Filmleri" kategorisinde 14, "Uluslararası" kategoride ise 12 film bulunuyor.

En iyi film ödülü

Bu yıl yarışmanın Ulusal Profesyonel Kategorisi'nde 45 bin lira olan en iyi film ödülü, Öğrenci Filmleri Kategorisi'nde 20 bin lira olarak belirlenirken, Uluslararası Yarışma'daki en iyi film ödülü 10 bin euro oldu. Bu ödüllerin yanı sıra her kategoride iki özel ödül de verilecek.

Kaynak: TRT Haber