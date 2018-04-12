Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki bilek güreşinden rahatsızız
Başbakan Binali Yıldırım: Ankara yüksek hızlı trenin başkenti haline geldi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: BMGK'da Doğu Guta için fırsat kaçırıldı
Türk savunma sanayisinin en büyük ihracatı, denize açıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bütün sandıklara sahip çıkacağız
Mehmetçik terörden arındırılan Afrin'de yaraları sarıyor
Teröristlerden Türkiye-İran doğalgaz boru hattına sabotaj girişimi
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan sosyal medya uyarısı
İslamofobi, Avrupa ve Kuzey Amerika'da ters etki yaptı