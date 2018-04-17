İstanbul'daki 'ana darbe' davasında 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile yarın 13:30'da görüşeceğim
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman ile görüştü
Başbakan Yıldırım: Özal, tarihi dönüşüme öncülük eden önemli bir devlet adamıydı
'Minik pazarcılar' büyükleri aratmadı
7 bin parça metalden 'Venüs' adlı eserini hazırladı
'Filistin Esirler Günü'nün 44. yılında İsrail ihlallerine devam ediyor
Devletin bireye bakışını değiştiren lider Turgut Özal