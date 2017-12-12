Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan dava

Sanatçı Zuhal Olcay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayan bir kişinin, Olcay'ın, 5 Ağustos 2016'da, Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığını ilettiği belirtildi.

Söz konusu ihbarın Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi üzerine Olcay hakkında soruşturma açıldığı aktarılan iddianamede, Olcay'ın mekanda çekilen görüntülerinin bilirkişi marifetiyle incelendiği kaydedildi.

İddianamede, görüntülerin incelenmesinde Zuhal Olcay'ın, "Boş vermişim dünyayı isimli" şarkıyı uyarlayarak söylediği belirtildi.

İddianamede, Olcay'ın soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, olay günü sahnede söylediği şarkıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarladığını, Cumhurbaşkanı'nın adı 3 kelimeden oluştuğu için bunu yaptığını, kasıtlı bir durum olmadığını, söz konusu hareketi Cumhurbaşkanı'na karşı değil, sahnenin ön kısımlarında bulunan bir seyircinin laf atması üzerinde yaptığını söylediği belirtildi.

Dosya kapsamına göre sanık Olcay'ın sahne aldığı mekanda şarkı söylerken, şarkının sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarladığı aktarılan iddianamede, Olcay'ın aynı zamanda şarkı söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak el işareti yaparak alenen hakaret ettiği bildirildi.

İddianamede, bu kapsamda Zuhal Olcay'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame gönderildiği 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık Zuhal Olcay'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

AA