'Zorla yapılan referandumu kabul edebilmemiz mümkün değildir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Vatanımızı parçalayamayacaklar, vatanımızı bölemeyecekler. Buna gayret edenler bedelini ağır ödeyecekler. Şu anda ödüyorlar mı? Ödemeye de devam edecekler. Tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Buradan geri adım atmak yok, zira benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hak ve salahiyeti yoktur." dedi.

Erdoğan, "Maalesef ülkemizde, 'AK Parti ve Tayyip Erdoğan kaybetsin de gerekiyorsa Türkiye batsın' gibi hastalıklı bir zihniyetin içinde olanlar da var. Bunların belki sayıları azdır ama etrafa yaydıkları cüruf, sebep oldukları kötü koku çok fazladır." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti, "AK Parti, kendini ülkesinin ve milletinin istiklaline, istikbaline, birliğine, beraberliğine adamış serdengeçtilerin partisidir, bunu böyle bilelim. Sadece kendi istikbalinin hesabını yapanların, sadece çıkar kaygısıyla hareket edenlerin, sadece bireysel kariyeri için mücadele edenlerin bu partide yeri yoktur."

Kuzey Irak açıklamaları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Geçmişte yaptıklarımızdan asla pişman değiliz ama madem artık şartlar değişmiştir, bizim kendilerine eskiden beri her türlü desteği verdiğimiz Kuzey Irak yerel yönetimi ülkemize rağmen bir adım atmıştır, öyleyse bunun da bedelini ödeyecektir." dedi.

Erdoğan konuşmasına, "Kuzey Irak yönetiminin kendi kafasına göre çizdiği haritadaki pek çok yerleşim yerinde ya Araplar ya Türkmenler ya da diğer gruplardan bazıları çoğunluktadır. Buraya uluslararası hukuk ne diyor biliyor musunuz, 'tartışmalı bölgeler.' Kerkük, tartışmalı bölgedir. Ama bunlar ne diyor? Bunlar diyor ki 'Kerkük bizimdir.' Sen ne diyorsun, Kerkük'ün tarihinde siz var mısınız? Yoksunuz." sözleriyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Irak'ta bağımsız bir devlet kurulmuyor. Tam tersine birileri tarafından keyifle deşilecek, sürekli kanayan bir yara açılıyor. Bu gerçeği görmezden gelmek ne bize ne Irak'taki Kürt kardeşlerimize ne de diğer kesimlere hiçbir şey kazandırmaz." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda biz komşu ülkeler, İran, merkezi yönetim ve Suriye tarafı olmak üzere hepsiyle irtibat halinde buradaki olumsuz gelişmelere hazır olduğumuzu bildirdik. Kuzey Irak yönetiminin kendi kafasına göre çizdiği haritadaki pek çok yerleşim yerinde bu gelişmelere müsaade edemeyiz. Nüfus ve tapu binalarını yakarak, kendilerine tabi olmayanları baskıyla, şiddetle, adil ve hukuki olmayan yollarla göçe zorlayarak oluşturulan bir iklimde yapılan referandumu bizim kabul edebilmemiz mümkün değildir. Erzurumluların dediği gibi 'kaynayan kazan kapak tutmaz', bunu böyle bilmeleri lazım." sözleriyle konuşmasına devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak'ı ve Suriye'yi bölmek için her türlü oyunu sergileyen güçlerin, kendi ülkelerinde olağanüstü şartlarda elde edebildikleri birliği güçlendirmek amacıyla nasıl büyük bir gayret gösterdiklerini biliyoruz. Bağımsızlık başka bir şeydir, müstekbirlerin oyuncağı olmak bambaşka bir şeydir." dedi.