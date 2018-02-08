Zorla cepheye sürülen Afrinliler yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı

Zeytin Dalı Harekatı karalılıkla sürüyor. Köşeye sıkışan teröristler çözülme başladı. Azez'e getirilen kişiler, terör örgütünün çirkin iç yüzünü TRT Haber'e anlattı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla ağır darbe alan çöküş süreci devam eden terör örgütü YPG/PKK'da çözülme devam ediyor. Bu kez eline silah verdirilen gençler bir bir Özgür Suriye Ordusu'na teslim olmaya başladı.

YPG/PKK üyesi 2 kişi, Afrin'in Arapcuma bölgesinde Özgür Suriye Ordusuna teslim oldu.

Anlattıkları ise terör örgütünün çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

ÖSO'ya teslim olanların zorla silah altına alınan Afrinli gençlere bir de mesajı var; "Kürdistan kuracağız. Bütün dünya ülkeleri bizimle diyerek gençleri ikna etmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Kanmasınlar. Gençlerden oradan bir şekilde çıkmalarını istiyorum. Burada bize çok iyi davranıyorlar. Afrinli gençlerden korkmamalarını istiyorum. Onları korkutuyorlar. Özgür Suriye Ordusu askerleri hiç de anlatıldığı gibi değil. Bizi öldürmeye kalkmadılar. Kafalarımızı keseceklerini söylüyorlardı. Öyle bir şey yok."

TRT Haber