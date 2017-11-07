'Zincir marketler yöresel ürünleri bulundurmak zorunda'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a göre zincir marketler, yöresel ürünleri raflarında bulundurmak zorunda. Kanuna, kadın kooperatifleri tarafından üretilen malların da marketlerde yer alması yönünde bir hüküm koyabiliriz." dedi.

Tüfenkci, makamında Çorum'un Sungurlu ve Mecitözü ilçeleri kadın girişim kooperatiflerinin üyelerini kabul etti.

Kadın girişim kooperatiflerine verdikleri önemi vurgulayan Tüfenkci, "Medeniyetimizde yardımlaşma ve birlikte iş yapma kültürü var. Bunun dizayn edilmesi ve harekete geçirilmesi sizin gibi öncü kadınların maharetiyle ve örgütlemesiyle oluyor." diye konuştu.

Tüfenkci, hükümet olarak yaptıkları çalışmalarla 2005'te yüzde 23,3 olan kadınların iş gücüne katılma oranının, bu yılın temmuz ayı itibarıyla yüzde 34,3'e; aynı dönem için yüzde 20,7 olan kadın istihdamı oranının da yüzde 29,3'e yükseldiğini belirtti.

Bülent Tüfenkci, kadın girişimcilerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla kooperatiflere kefaletten daha avantajlı yararlanma imkanı getirmek istediklerini söyledi.

Kaynak: AA